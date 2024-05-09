Ne dolgu ne botoks! İşte Mine Tugayın pürüzsüz cildinin sırrı! "İyi ki yapmışım..."

El ve ayak bakımına da özen gösteren ünlü oyuncu, düzenli olarak manikür ve pedikür yaptırıyor. Ayaklarını yorgun hissettiğinde ise evdeki masaj aletini kullanarak rahatlatıyor. Elleri için ise yanında her zaman bir el kremi bulunduruyor.

Parfüm tercihlerinde klasikleşmiş kokuları tercih eden Mine Tugay, yaz aylarında ise bergamut ve gül ağacı gibi notalara sahip parfümleri kullanmayı seviyor.

Özel bakım sırlarını da paylaşan ünlü oyuncu, bal, zerdeçal ve limon suyuyla hazırladığı maskenin cildine çok iyi geldiğini belirtiyor. Ayrıca, yoga yaparak kendini dengede hissettiğini ifade ediyor.

İşte Mine Tugay'ın röportajlarından derlemeler; "Her sabah yüzüme nemlendirici sürüyorum. Eğer setteysem makyaj altına da mutlaka krem uyguluyorum. Sette bütün gün makyajlı olduğum için eve geldiğimde temizliyor ve yıkıyorum. Uyumadan önce yine gece kremini sürüyorum. Geceleri cilt hücreleri daha hızlı yenilendiğinden retinol içeren konsantre bakım serumu uyguluyorum. Haftada bir mutlaka maske yapıyorum."