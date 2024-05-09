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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 23:10 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 23:10

İlk vukuatı değil! CHP'li Mustafa Bozbey'in 'akraba' atamalarında yeni perde

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetime geçtiği belediye başkanlıklarını eş, dost, akraba ile dolduran CHP’li yöneticilerin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atadığı ortaya çıkmış, skandal büyük tepkilere neden olmuştu. Tepkiler sürmeye devam ederken, CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında, Bozbey'in daha önce de baldızını Nilüfer Belediyesi'ne müdür yaptığını açıkladı.

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