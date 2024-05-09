İnfak Ne Demek? İnfak Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

İnfak kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

İNFAK NE DEMEK?

"İnfak" Arapça kökenli bir kelime olup "infikak" kökünden gelir ve "harcamak, dağıtmak" anlamına gelir. İslamî terim olarak, infak kişinin malını Allah yolunda harcaması anlamına gelir. Bu terim genellikle hayır işlerine, yardım kuruluşlarına, fakirlere, yetimlere veya ihtiyaç sahiplerine yapılan bağış ve yardımları ifade eder. İnfak, İslam'ın önemli bir ibadet ve ahlaki değeridir, çünkü kişinin maddi varlığını başkalarıyla paylaşması ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi teşvik edilir.

İNFAK TDK SÖZLÜK ANLAMI