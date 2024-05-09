ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU'NDAN

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2005 tarihli ve 565-24 sayılı Kararı ile Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi adına, Malatya, Konak, Gündüzbey, Yeşilyurt, Bostanbaşı, Yakınca, Topsöğüt, Şahnahan, Dilek, Hatunsuyu, Hanımçiftliği, Orduzu, Battalgazi, Hasırcılar, Doğanşehir, Akçadağ, Darende, Hekimhan, Yazıhan, Kuluncak şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere, 20/10/2035 tarihine kadar 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca DAG/565-24/103 numaralı dağıtım lisansı verilmiştir.

Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmazlar hakkında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12/a maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4'üncü ve 7'nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 14/03/2024 tarihli ve 12503-6 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA" adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.

Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

MALATYA İLİ, HEKİMHAN İLÇESİ, BAĞYOLU MAHALLESİNDE YAPILACAK OLAN BORU HATTI NEDENİYLE TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ SIRA NO MAHALLE ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALIN CİNSİ TAŞINMAZ MALIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILACAK İRTİFAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI 1 BAĞYOLU 1163 13 MUSTAFA SABRİ YAZICIOĞLU BEKİR 16/20 BAHÇE 2.634,07 261,07 2 BAĞYOLU 1163 13 NURŞEN KALİLİOĞLU SÜLEYMAN FEHMİ 0/1 BAHÇE 2.634,07 261,07

Basın No: ILN02028243

#ilan.gov.tr