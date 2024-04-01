CHP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.59
|ZEYDAN KARALAR
|
%46.50|542.668
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN TUTDERE
|
%49.74|51.299
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURCU KÖKSAL
|
%50.73|68.072
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN BULUT
|
%2.57|1.278
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PELİNSU YILDIRIM DEMİR
|
%7.79|9.046
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY SEVİNDİ
|
%42.84|27.228
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.86
|MANSUR YAVAŞ
|
%60.36|1.992.814
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.87
|MUHİTTİN BÖCEK
|
%48.63|704.817
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK DEMİR
|
%45.06|5.049
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLGEHAN ERDEM
|
%45.19|6.473
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.59
|ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
|
%50.55|342.624
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.94
|AHMET AKIN
|
%51.09|406.886
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
|
%51.29|22.383
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SÜNÜK
|
%1.80|3.411
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUBİLAY EREL
|
%4.33|813
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELEK MIZRAK SUBAŞI
|
%48.88|17.447
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL DARA GÖKEL
|
%2.35|1.087
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM SOYUGÜZEL
|
%2.06|480
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANJU ÖZCAN
|
%52.79|53.775
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ORKUN ERCENGİZ
|
%46.28|23.007
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BOZBEY
|
%47.58|859.675
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM ERKEK
|
%39.70|31.058
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN TEKİN
|
%2.69|1.160
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN LEVENT ÇÖPHÜSEYİNOĞLU
|
%36.96|49.916
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.85
|BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
|
%47.96|304.681
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.99
|CAFER PEKDEMİR
|
%3.50|25.026
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ÇELİKEL
|
%13.37|13.711
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ GENCAN AKIN
|
%46.67|46.260
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|COŞKUN ÇAĞLAR DURAN
|
%16.49|28.368
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGE VATANER ÖZEGE
|
%21.08|15.745
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.61
|ATLIHAN ATİLA
|
%6.41|22.122
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.75
|AYŞE ÜNLÜCE
|
%50.93|274.373
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MUZAFFER ERTÜRK
|
%28.11|259.636
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FUAT KÖSE
|
%54.56|35.696
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDRİ AĞAÇ
|
%13.36|2.148
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CÜNEYT ÖZBEK
|
%1.43|424
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LÜTFÜ SAVAŞ
|
%43.96|341.921
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VOLKAN KAYLAN
|
%2.85|1.414
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATAKAN YAZGAN
|
%21.11|27.386
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.93
|EKREM İMAMOĞLU
|
%51.07|4.423.734
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.37
|CEMİL TUGAY
|
%48.88|1.281.531
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
|
%15.20|88.863
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM KARADAĞ
|
%10.81|6.532
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP SERTÇELİK
|
%18.02|16.502
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİNDAR GÜLTEKİN
|
%17.24|7.805
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.63
|HASAN BALTACI
|
%49.17|31.688
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.21
|MURAT MOLU
|
%14.27|108.971
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN BİLECEN
|
%41.98|23.467
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖNAL
|
%49.90|49.681
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|
%40.70|20.770
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|
%52.86|37.377
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
|ATASOY BİLGİN
|
%28.94|324.964
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.76
|İSMAİL SONKAYA
|
%12.78|151.247
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP KAHVECİ
|
%29.69|40.712
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ AĞBABA
|
%37.25|144.639
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.24
|FERDİ ZEYREK
|
%57.20|503.947
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.90
|ÖMER DURAK
|
%2.50|9.472
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.80
|VAHAP SEÇER
|
%59.49|623.678
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.16
|AHMET ARAS
|
%54.79|331.217
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %95.45
|TUNCAY ÇANGA
|
%1.50|655
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BİLGİN
|
%3.24|2.074
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HULUS ÖZEN
|
%25.59|20.341
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAİ SANA
|
%16.57|75.610
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN KARAYİĞİT
|
%21.78|24.168
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ TOPALOĞLU
|
%12.14|6.623
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|AZİZE ÇEROĞLU
|
%16.52|99.706
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.97
|CEVAT ÖNCÜ
|
%27.01|211.692
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
|MUSTAFA KOYUNCU
|
%1.51|13.502
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %99.69
|ZAKİR EKİNCİ
|
%1.88|1.405
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN GÜRBÜZ
|
%49.36|14.875
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM BARAN
|
%4.03|1.528
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TACETTİN KEPENEK
|
%8.54|15.415
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.93
|CANDAN YÜCEER
|
%50.14|327.768
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YAZICI
|
%9.36|7.980
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|HASAN SÜHA SARAL
|
%28.43|129.610
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|
%33.33|5.604
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN YALIM
|
%40.72|54.687
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|
%2.69|11.892
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜREL
|
%46.39|27.122
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN ŞENGÜL
|
%2.13|1.007
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN ERDEM
|
%54.52|30.256
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.83
|
%41.17|467.069
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.20|77.362
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%25.24|111.198
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.10|12.161
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%9.00|19.882
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%35.09|74.377
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.14
|
%49.43|1.603.036
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%46.36|665.833
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.04|13.748
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%37.73|39.894
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.28
|
%46.65|310.657
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.86
|
%45.31|357.739
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.25|40.735
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.00|10.992
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%6.13|2.537
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.51|45.624
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.39|5.332
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%2.60|4.080
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.25|64.635
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%34.47|57.669
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.96|696.301
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|
%39.69|139.714
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%7.07|8.532
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%26.19|82.246
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%47.68|298.884
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.99
|
%3.86|27.140
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.63|32.600
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.18
|
%48.16|123.558
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.47|40.777
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%27.80|36.358
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%6.10|21.199
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.70
|
%48.25|249.894
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%28.39|259.229
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%29.88|84.334
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %93.20
|
%7.87|5.541
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.69|3.605
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.21
|
%36.39|279.331
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.43|5.508
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%21.70|55.522
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%45.63|3.946.571
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.12
|
%48.13|1.245.716
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%12.75|73.420
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.34
|
%19.48|27.301
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%20.71|30.773
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%18.42|24.559
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%24.72|59.789
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.24
|
%15.39|116.887
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.22|25.450
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.83|57.060
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%50.54|118.890
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.53|50.303
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%29.99|332.317
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.76
|
%14.59|171.303
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%18.47|64.443
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%27.83|106.391
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.03
|
%45.77|404.475
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%2.84|10.672
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.23
|
%47.48|491.111
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.55
|
%49.38|294.326
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%4.06|6.568
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%16.74|30.381
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%23.89|49.942
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%25.56|114.976
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%24.76|72.471
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%17.10|34.565
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%18.89|113.050
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%23.72|183.572
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%2.22|19.463
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %91.98
|
%2.41|3.327
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.53
|
%28.59|38.942
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.74|13.972
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%15.65|55.588
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%46.86|303.537
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%21.03|77.862
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%26.13|117.971
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.05|17.693
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.81|89.991
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.14|13.696
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%40.97|61.693
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%11.12|26.625
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.28|141.438
|