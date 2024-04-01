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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:45
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.65
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.78
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%33.33 5
İL GENEL MECLİSİ
%35.05
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT ALTAN 814 %37.29 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFİ GEYİK 449 %22.09 Detay
MAZGİRT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT TAYHAVA 401 %52.15 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ MUSTAFA ÇELİK 5604 %33.33 Detay
NAZIMİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EMRAH TEKİN 508 %53.59 Detay
OVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SARIGÜL 685 %33.64 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ASLAN 1005 %24.97 Detay
PÜLÜMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜSLÜM TOSUN 492 %57.08 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEL YILDIRIM 471 %38.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı