|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT ALTAN
|814
|%37.29
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFİ GEYİK
|449
|%22.09
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT TAYHAVA
|401
|%52.15
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|5604
|%33.33
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EMRAH TEKİN
|508
|%53.59
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SARIGÜL
|685
|%33.64
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ASLAN
|1005
|%24.97
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜSLÜM TOSUN
|492
|%57.08
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