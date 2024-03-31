|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN GÜNENÇ
|0
|%0
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZDEN
|0
|%0
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
|CENAN TETİK
|0
|%0
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %38.26
|MEHMET ÖZCAN
|7855
|%54.59
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER SEZGİN GELDİ
|0
|%0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|EROL DÜBEK
|271
|%36.47
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %24.42
|FİLİZ GENCAN AKIN
|11178
|%47.73
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ORMANKIRAN
|0
|%0
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %26.04
|ÖZLEM BECAN
|2146
|%34.25
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ÖRNEK
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖRS
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %12.50
|HÜSEYİN TÜTÜNCÜ
|65
|%31.10
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|GÖKMEN ALTAY
|125
|%51.87
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSÖZ ZÜMBÜL
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KÖPRÜ
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|TAMER KIRAL
|107
|%35.67
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