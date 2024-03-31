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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 23
  • Kazandığı İlçe Sayısı 283
  • Kazandığı Belde Sayısı 21
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%47.73 4
İL GENEL MECLİSİ
%53.90
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İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN GÜNENÇ 0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÖZDEN 0 %0 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
CENAN TETİK 0 %0 Detay
KEŞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %38.26
MEHMET ÖZCAN 7855 %54.59 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER SEZGİN GELDİ 0 %0 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %50.00
EROL DÜBEK 271 %36.47 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %24.42
FİLİZ GENCAN AKIN 11178 %47.73 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ORMANKIRAN 0 %0 Detay
UZUNKÖPRÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %26.04
ÖZLEM BECAN 2146 %34.25 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ÖRNEK 0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖRS 0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %12.50
HÜSEYİN TÜTÜNCÜ 65 %31.10 Detay
KÜPLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
GÖKMEN ALTAY 125 %51.87 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ERSÖZ ZÜMBÜL 0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KÖPRÜ 0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
TAMER KIRAL 107 %35.67 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı