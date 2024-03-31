|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %21.52
|SABRİ ANIL ÖZKAN
|6423
|%21.54
|Detay
|
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %24.50
|HAYRETTİN SEZGİN
|950
|%6.90
|Detay
|
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %35.96
|ZEKİ ÖZGÜR
|1254
|%12.44
|Detay
|
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %58.17
|LEVENT ŞENER
|2157
|%7.83
|Detay
|
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ÖNDER BAHAR
|144
|%3.23
|Detay
|
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %46.20
|GÜRKAN KAR
|3417
|%25.64
|Detay
|
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %34.89
|NİHAT BAYRAKTAR
|3444
|%19.57
|Detay
|
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %28.57
|VOLKAN DOĞAN
|88
|%4.04
|Detay
|
KARASU
Açılan Sandık Oranı %43.26
|UĞUR BÜYÜK
|2556
|%14.85
|Detay
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %75.00
|ERSAN CEYLAN
|26
|%0.22
|Detay
|
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %59.49
|MİTHAT SARI
|866
|%8.43
|Detay
|
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %73.56
|ECE SÖYLER
|2927
|%21.19
|Detay
|
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %67.57
|NİHAT ARDA ŞAHİN
|7122
|%42.31
|Detay
|
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %56.27
|AYDOĞAN ARSLAN
|17448
|%40.70
|Detay
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ERTEKİN SARI
|306
|%9.56
|Detay
|
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
|CEMAL DOĞAN
|95
|%2.96
|Detay