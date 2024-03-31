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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 324
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%18.35 2
İL GENEL MECLİSİ
%21.18
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %21.52
SABRİ ANIL ÖZKAN 6423 %21.54 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %24.50
HAYRETTİN SEZGİN 950 %6.90 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %35.96
ZEKİ ÖZGÜR 1254 %12.44 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %58.17
LEVENT ŞENER 2157 %7.83 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %33.33
ÖNDER BAHAR 144 %3.23 Detay
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %46.20
GÜRKAN KAR 3417 %25.64 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %34.89
NİHAT BAYRAKTAR 3444 %19.57 Detay
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %28.57
VOLKAN DOĞAN 88 %4.04 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %43.26
UĞUR BÜYÜK 2556 %14.85 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %75.00
ERSAN CEYLAN 26 %0.22 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %59.49
MİTHAT SARI 866 %8.43 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %73.56
ECE SÖYLER 2927 %21.19 Detay
SAPANCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %67.57
NİHAT ARDA ŞAHİN 7122 %42.31 Detay
SERDİVAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %56.27
AYDOĞAN ARSLAN 17448 %40.70 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %33.33
ERTEKİN SARI 306 %9.56 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
CEMAL DOĞAN 95 %2.96 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı