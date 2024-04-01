|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT BAYRAM
|3262
|%51.36
|Detay
|
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN CEM ATILGAN
|4669
|%43.53
|Detay
|
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER ŞEN
|19058
|%51.92
|Detay
|
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA GÖZTEPE
|1213
|%53.96
|Detay
|
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ARSLAN
|10639
|%52.90
|Detay
|
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİM ZİLELİ
|2084
|%51.85
|Detay
|
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN ULUSOY
|4262
|%43.45
|Detay
|
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜNİR MUSTAFA ÖZACAR
|7528
|%37.70
|Detay
|
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ECEVİT ATALAY
|2523
|%61.21
|Detay
|
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KART
|579
|%5.73
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM ERKEK
|31058
|%39.70
|Detay
|
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OLCAY BALCI
|1897
|%36.76
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN SEMERCİ
|1221
|%43.39
|Detay
|
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN İNCE
|234
|%17.32
|Detay
|
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECAİ YİĞİT
|1192
|%46.18
|Detay
|
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KIRIM
|687
|%47.25
|Detay
|
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH KIRBAÇ
|1109
|%46.19
|Detay
|
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ KOPÇA
|321
|%62.82
|Detay
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİROL ARSLAN
|8952
|%43.06
|Detay
|
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLMUTTALİP GÜREL
|3637
|%52.27
|Detay
|
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF KURT
|510
|%39.05
|Detay
|
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL DOĞAN
|865
|%51.83
|Detay