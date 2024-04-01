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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Sol Parti

  • KISALTMA

    SOL PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Önder İşleyen

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/06/1994
SOL PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Sol Parti SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
%0|0
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKAY DENİZ TORUN YÜCE
%0.11|1.274
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN İZCİ
%0.08|307
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
KAZIM BİBİNOĞLU
%0.12|695
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 1/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%0.13|1.535
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.16|483
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|332
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|292
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.44|978
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.24|500
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.10|3.351
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.11|1.532
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.02|498
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.67|1.774
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0.22|1.456
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|1.186
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.29|351
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|561
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|41
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|187
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.13|164
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|240
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.06|108
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|1.798
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|435
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|146
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.10|598
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0.15|1.063
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|587
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0.37|960
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|336
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|146
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.12|408
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.11|571
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|982
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.18|511
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0.15|106
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|273
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.21|1.625
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.24|246
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|139
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.18|15.730
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0.13|3.267
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|658
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0.24|335
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|319
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.47|629
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|153
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0.09|707
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|42
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|93
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.26|616
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|196
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.17|1.846
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0.08|902
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|274
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|321
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0.11|1.009
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|1.036
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.26|2.752
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%0.33|1.989
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0.27|440
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.11|238
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.29|1.311
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0.22|658
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.44|883
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.17|992
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.15|1.140
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0.14|1.269
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0.12|174
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0.08|117
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|677
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.37|1.306
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.04|290
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|454
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|969
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.59|298
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.36|810
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.03|144
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.19|293
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|197
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.23|814
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı