TKP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|KUBİLAY ALTUNTAŞ
|
%0.13|1.576
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BEREKET
|
%0.09|88
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ŞAHBAL
|
%0.28|141
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİHA ATMACA
|
%0.06|73
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|ALİ UFUK ARİKAN
|
%0.12|4.027
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|NAZLI ECE MUTLU
|
%0.19|2.802
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|SİBEL YENİOCAK
|
%0.24|1.661
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞHAN ÇAĞLAYAN
|
%0.08|642
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT KONUK
|
%0.30|564
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAN MERT
|
%0.34|79
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZE ERGÜN
|
%0.12|118
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KESER
|
%0.07|1.269
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATEM SU BAYAR
|
%0.36|284
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL CELEP
|
%0.10|132
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR DAĞ
|
%0.07|424
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|DAVUT ŞANLI
|
%0.41|2.911
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE GEBEŞ
|
%0.22|220
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİDEM KURTULMAZ
|
%0.08|141
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLEK AYDOĞDU
|
%0.12|86
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|DURSUN ALKAN
|
%0.11|573
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|FATMA YÜCETAŞ
|
%0.15|1.352
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ANIL ÇINAR
|
%0.11|69
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN BARAN OKTAY
|
%0.09|122
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|ORHAN GÖKDEMİR
|
%0.08|7.348
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|SAVAŞ SARI
|
%0.35|9.150
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN LADİKLİ
|
%0.08|491
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAŞ
|
%0.08|69
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU
|
%0.27|124
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|MUSTAFA ARSLAN
|
%0.11|851
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK BAĞIŞ
|
%0.11|56
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDANER AKTAŞ
|
%0.21|2.316
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|DAMLA NUR ÇARMIZOL
|
%0.12|1.421
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNE YAŞAR
|
%0.05|201
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|BARAN ETİK
|
%0.13|1.160
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|DERYA DEMİR
|
%0.16|1.715
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|İSMAİL BOZKAYA
|
%0.25|1.528
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT TUNÇEL
|
%0.21|93
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSEL GÜRBÜZ
|
%0.08|49
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR POLAT
|
%0.07|55
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAMLA BAYTEKİN
|
%0.07|342
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KÖKEN
|
%0.10|107
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|FİRDEVS YILDIRIM
|
%0.10|575
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ŞAHİN
|
%0.11|839
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÇALIŞKAN
|
%0.16|1.387
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE ARZU KAYHAN
|
%0.20|60
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|EMİR AHMET ARDA
|
%0.15|1.005
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|AHMET BİRİNCİ
|
%0.09|392
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN SARISALTIK
|
%0.53|89
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR YILMAZ
|
%0.37|1.634
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL BEYHAN GÜLEÇ
|
%0.10|59
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.19|2.156
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|277
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.22|7.098
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.21|2.975
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.29|1.913
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|1.245
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|2.089
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.09|584
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0.31|2.186
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.34|1.180
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.17|888
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|1.407
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%3.00|23.157
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.34|29.641
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0.48|12.586
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|870
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0.18|1.384
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|2.843
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%0.14|1.681
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|469
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%0.16|1.406
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|1.241
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.23|2.369
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0.37|2.199
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.09|192
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|484
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.16|980
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|1.537
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0.15|1.299
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0.02|30
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.17|1.104
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|522
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.20|607
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.40|1.738
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.07|108
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|