|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %87.13
|MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU
|234
|%2.34
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ULUSOY
|713
|%2.27
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF HİKMET KILIÇ
|4125
|%48.59
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ MURAT KARABEY
|811
|%7.32
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %99.22
|ÇETİN YALÇIN
|147
|%0.83
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
|ADEM UMUT EFE
|155
|%1.68
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAŞUK IŞIK
|1603
|%16.61
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MARUF ALACA
|311
|%2.84
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %94.34
|ATİLLAH UZUN
|54
|%0.80
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VARBİL ATEŞ
|35
|%0.50
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %99.20
|NUH BEKTAŞ
|436
|%2.59
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERUDUN KAPLAN
|57
|%1.28
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %99.74
|CEMAL KOÇAK
|3656
|%4.80
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|146
|%1.12
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES BEKİROĞLU
|22
|%0.88
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %74.16
|GÖRBİL ÖZCAN
|3047
|%50.96
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %71.59
|MEHMET OĞUZ
|150
|%2.37
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %97.47
|HÜSAMETTİN KARADAĞLI
|162
|%1.64
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÜNALDI
|50
|%1.03
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ATALAY
|4301
|%5.52
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