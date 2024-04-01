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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.44
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 333
  • Kazandığı Belde Sayısı 45
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%6.27 2
İL GENEL MECLİSİ
%5.92
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %87.13
MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU 234 %2.34 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ULUSOY 713 %2.27 Detay
ÇAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF HİKMET KILIÇ 4125 %48.59 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ MURAT KARABEY 811 %7.32 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %99.22
ÇETİN YALÇIN 147 %0.83 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
ADEM UMUT EFE 155 %1.68 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAŞUK IŞIK 1603 %16.61 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MARUF ALACA 311 %2.84 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %94.34
ATİLLAH UZUN 54 %0.80 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VARBİL ATEŞ 35 %0.50 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %99.20
NUH BEKTAŞ 436 %2.59 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERUDUN KAPLAN 57 %1.28 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %99.74
CEMAL KOÇAK 3656 %4.80 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
İLHAMİ ÇİFTÇİ 146 %1.12 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BEKİROĞLU 22 %0.88 Detay
ŞENKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %74.16
GÖRBİL ÖZCAN 3047 %50.96 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %71.59
MEHMET OĞUZ 150 %2.37 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %97.47
HÜSAMETTİN KARADAĞLI 162 %1.64 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÜNALDI 50 %1.03 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ATALAY 4301 %5.52 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı