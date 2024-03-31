|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %51.02
|NURİ TEKİN
|2830
|%47.36
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|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %84.34
|BÜLENT KANTARCI
|8693
|%50.11
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %65.00
|ÇETİN BOZKURT
|4140
|%44.18
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %39.93
|HALİL POSBIYIK
|12412
|%44.30
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %77.27
|VEDAT ÖZTÜRK
|2107
|%44.84
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|EROL SARIAL
|936
|%22.20
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %56.38
|ALTUĞ DÖKMECİ
|6210
|%50.46
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %84.87
|TAHSİN ERDEM
|25532
|%53.06
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY ALBUZ
|0
|%0
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %44.44
|AYTEKİN ÇAKMAKLI
|190
|%42.22
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|ADNAN AKGÜN
|614
|%35.49
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %5.88
|MURAT ÇAKIR
|54
|%17.65
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %30.00
|HASAN ŞEKER
|145
|%23.62
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %56.25
|EROL ACAR
|1099
|%56.50
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN SEZGİN
|0
|%0
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MEHMET GÖKTEKİN
|114
|%13.35
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN ŞEN
|0
|%0
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|
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %22.22
|MUSTAFA AYDIN
|206
|%43.92
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MUSTAFA KALAYCI
|94
|%19.50
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|HAKAN TOPRAK
|516
|%37.42
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT KABADAYI
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %85.71
|ÇETİN VERİM
|592
|%44.38
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|YEKTA LAFCI
|8
|%1.53
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %78.57
|İSMAİL İNAM
|833
|%34.91
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|ALİM GENÇ
|823
|%40.54
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