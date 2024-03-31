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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:25
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.36
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 322
  • Kazandığı Belde Sayısı 30
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%45.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%53.06 8
İL GENEL MECLİSİ
%35.81
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %51.02
NURİ TEKİN 2830 %47.36 Detay
ÇAYCUMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.34
BÜLENT KANTARCI 8693 %50.11 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %65.00
ÇETİN BOZKURT 4140 %44.18 Detay
EREĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %39.93
HALİL POSBIYIK 12412 %44.30 Detay
GÖKÇEBEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %77.27
VEDAT ÖZTÜRK 2107 %44.84 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %30.00
EROL SARIAL 936 %22.20 Detay
KOZLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %56.38
ALTUĞ DÖKMECİ 6210 %50.46 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.87
TAHSİN ERDEM 25532 %53.06 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
OKTAY ALBUZ 0 %0 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %44.44
AYTEKİN ÇAKMAKLI 190 %42.22 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
ADNAN AKGÜN 614 %35.49 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %5.88
MURAT ÇAKIR 54 %17.65 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %30.00
HASAN ŞEKER 145 %23.62 Detay
FİLYOS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %56.25
EROL ACAR 1099 %56.50 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
BURHAN SEZGİN 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %16.67
MEHMET GÖKTEKİN 114 %13.35 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN ŞEN 0 %0 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %22.22
MUSTAFA AYDIN 206 %43.92 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
MUSTAFA KALAYCI 94 %19.50 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
HAKAN TOPRAK 516 %37.42 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT KABADAYI 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %85.71
ÇETİN VERİM 592 %44.38 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
YEKTA LAFCI 8 %1.53 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %78.57
İSMAİL İNAM 833 %34.91 Detay
SALTUKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
ALİM GENÇ 823 %40.54 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı