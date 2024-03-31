|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %18.52
|RESUL GÜÇ
|38
|%1.86
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %16.67
|BUĞRA DEMİR
|3
|%0.72
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %33.33
|RAMAZAN PALA
|4
|%0.73
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %53.85
|PELİNSU YILDIRIM DEMİR
|4606
|%7.77
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %6.12
|RAMAZAN BALIKÇI
|13
|%1.89
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DOĞANGÜZEL
|12
|%0.63
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL SÖYLEMEZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|ALİ AYDOĞDU
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF AR
|0
|%0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ BAKICI
|0
|%0
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ TEYMEN
|0
|%0
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %14.29
|SÜLEYMAN SEVDİ
|2
|%0.71
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ TÜRKER
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YILMAZ
|920
|%47.06
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|TAHSİN ÇELİK
|323
|%40.73
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