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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 23
  • Kazandığı İlçe Sayısı 283
  • Kazandığı Belde Sayısı 21
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%7.77 2
İL GENEL MECLİSİ
%6.58
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %18.52
RESUL GÜÇ 38 %1.86 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %16.67
BUĞRA DEMİR 3 %0.72 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %33.33
RAMAZAN PALA 4 %0.73 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %53.85
PELİNSU YILDIRIM DEMİR 4606 %7.77 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %6.12
RAMAZAN BALIKÇI 13 %1.89 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DOĞANGÜZEL 12 %0.63 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL SÖYLEMEZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %14.29
ALİ AYDOĞDU 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF AR 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ BAKICI 0 %0 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ TEYMEN 0 %0 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %14.29
SÜLEYMAN SEVDİ 2 %0.71 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ TÜRKER 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %60.00
0 %0 Detay
TAŞPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YILMAZ 920 %47.06 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %75.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YEŞİLTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
TAHSİN ÇELİK 323 %40.73 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı