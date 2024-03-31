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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:15
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.56
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 331
  • Kazandığı Belde Sayısı 34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%57.96
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%9.33 2
İL GENEL MECLİSİ
%23.75
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %23.08
0 %0 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %70.00
0 %0 Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %28.93
COŞKUN TONKAL 523 %4.51 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %76.65
MURAT YAZICI 6200 %9.33 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %42.86
CEM ÇITAK 1235 %15.73 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU 58 %3.35 Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %20.83
GÜLTEKİN YILMAZ 40 %4.50 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %83.33
0 %0 Detay
TURHAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.78
MEHMET ERDEM URAL 9456 %39.04 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %18.75
0 %0 Detay
ZİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %78.41
ŞÜKRÜ SARGIN 5918 %38.15 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GÜNEŞ 0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER BAYRAK 0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
DENİZ MENEVŞE 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
COŞKUN KILINÇ 0 %0 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ TURAN 0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÖZCAN 0 %0 Detay
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
SABRİ TÜRK 1 %0.46 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
HACI YUSUF GEÇENE 0 %0 Detay
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCER UZUNOĞLU 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
RÜŞTÜ KARAKOÇ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı