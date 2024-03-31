|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|FUAT MİNTAŞ
|1844
|%44.23
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %5.41
|BESİM DUTLULU
|3055
|%60.36
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %5.36
|AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
|1766
|%54.66
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %24.82
|ŞERİF AKMEŞE
|828
|%15.79
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %37.78
|CEM AYKAN
|1595
|%53.33
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %4.12
|İBRAHİM BÜKE
|133
|%45.86
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %35.78
|ÜSTÜN DÖNMEZ
|3544
|%43.43
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %62.90
|FATİH TAŞLI
|2641
|%62.51
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KULA
Açılan Sandık Oranı %34.03
|HİKMET DÖNMEZ
|5078
|%40.24
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %4.21
|MAZLUM NURLU
|1862
|%61.84
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %3.06
|TAHSİN AKDENİZ
|195
|%54.62
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %26.62
|0
|%0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %9.09
|GÜLŞAH DURBAY
|3744
|%42.72
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %36.90
|CEMİL KURT
|840
|%16.91
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %14.97
|SERCAN OKUR
|4322
|%58.68
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %8.40
|ÇETİN AKIN
|2793
|%38.65
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %8.03
|MUSA SEMİH BALABAN
|4068
|%42.83
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