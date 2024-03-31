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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:20
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.15
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 295
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%26.83
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%56.05 13
İL GENEL MECLİSİ
%41.35
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
FUAT MİNTAŞ 1844 %44.23 Detay
AKHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.41
BESİM DUTLULU 3055 %60.36 Detay
ALAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.36
AHMET ÖKÜZCÜOĞLU 1766 %54.66 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %24.82
ŞERİF AKMEŞE 828 %15.79 Detay
GÖLMARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.78
CEM AYKAN 1595 %53.33 Detay
GÖRDES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.12
İBRAHİM BÜKE 133 %45.86 Detay
KIRKAĞAÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %35.78
ÜSTÜN DÖNMEZ 3544 %43.43 Detay
KÖPRÜBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %62.90
FATİH TAŞLI 2641 %62.51 Detay
KULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %34.03
HİKMET DÖNMEZ 5078 %40.24 Detay
SALİHLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.21
MAZLUM NURLU 1862 %61.84 Detay
SARIGÖL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.06
TAHSİN AKDENİZ 195 %54.62 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %26.62
0 %0 Detay
ŞEHZADELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %9.09
GÜLŞAH DURBAY 3744 %42.72 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %36.90
CEMİL KURT 840 %16.91 Detay
SOMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.97
SERCAN OKUR 4322 %58.68 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %8.40
ÇETİN AKIN 2793 %38.65 Detay
YUNUSEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.03
MUSA SEMİH BALABAN 4068 %42.83 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı