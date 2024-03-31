|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %45.99
|ÇAĞATAY GÜÇ
|11365
|%44.34
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %28.11
|ONUR YİĞİT
|7522
|%60.94
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %37.19
|DAVUT SAKARSU
|5332
|%55.29
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %17.92
|İRFAN ÖNAL
|14637
|%48.83
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %22.53
|TANJU ÇELİK
|5779
|%49.05
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %47.62
|ŞAKİR BAŞARAN
|2066
|%58.18
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %11.75
|ÖMER EŞKİ
|15815
|%43.04
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %13.02
|GÖRKEM DUMAN
|14420
|%41.48
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %37.40
|LAL DENİZLİ
|5812
|%57.55
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %11.56
|ONUR EMRAH YILDIZ
|6453
|%43.70
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %27.41
|ADİL KIRGÖZ
|3035
|%37.32
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %56.18
|SANİYE FIÇI
|5687
|%50.39
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %30.74
|ÜNAL IŞIK
|10851
|%44.20
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %26.97
|MUSTAFA GÜNAY
|2983
|%52.66
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %18.98
|EMİNE HELİL İNAY KINAY
|22577
|%44.13
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %60.47
|İLKAY GİRGİN ERDOĞAN
|2474
|%51.76
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %12.35
|BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
|16843
|%62.09
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %19.43
|MEHMET TÜRKMEN
|5957
|%44.45
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %47.67
|SEMA BODUR
|4495
|%54.32
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %25.40
|NASUH COŞKUN
|3636
|%55.81
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %17.14
|NİLÜFER ÇINARLI MUTLU
|14515
|%52.80
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %39.46
|İLKAY ÇİÇEK
|11885
|%44.16
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %35.67
|DENİZ KARAKURT
|15080
|%37.28
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %12.84
|ERMAN UZUN
|3063
|%67.53
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %17.37
|MUSTAFA TURAN
|5372
|%40.98
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %21.83
|İSMAİL YETİŞKİN
|3060
|%40.73
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %21.05
|FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL
|1689
|%35.56
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %42.98
|HAYATİ OKUROĞLU
|11639
|%48.62
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %8.44
|ÖVÜNÇ DEMİR
|4399
|%46.71
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URLA
Açılan Sandık Oranı %21.05
|SELÇUK BALKAN
|6569
|%70.89
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