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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:40
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.91
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 310
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%32.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%47.90 27
İL GENEL MECLİSİ
%48.36
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %45.99
ÇAĞATAY GÜÇ 11365 %44.34 Detay
BALÇOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.11
ONUR YİĞİT 7522 %60.94 Detay
BAYINDIR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.19
DAVUT SAKARSU 5332 %55.29 Detay
BAYRAKLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %17.92
İRFAN ÖNAL 14637 %48.83 Detay
BERGAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.53
TANJU ÇELİK 5779 %49.05 Detay
BEYDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %47.62
ŞAKİR BAŞARAN 2066 %58.18 Detay
BORNOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.75
ÖMER EŞKİ 15815 %43.04 Detay
BUCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.02
GÖRKEM DUMAN 14420 %41.48 Detay
ÇEŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.40
LAL DENİZLİ 5812 %57.55 Detay
ÇİĞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.56
ONUR EMRAH YILDIZ 6453 %43.70 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %27.41
ADİL KIRGÖZ 3035 %37.32 Detay
FOÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %56.18
SANİYE FIÇI 5687 %50.39 Detay
GAZİEMİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.74
ÜNAL IŞIK 10851 %44.20 Detay
GÜZELBAHÇE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %26.97
MUSTAFA GÜNAY 2983 %52.66 Detay
KARABAĞLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %18.98
EMİNE HELİL İNAY KINAY 22577 %44.13 Detay
KARABURUN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.47
İLKAY GİRGİN ERDOĞAN 2474 %51.76 Detay
KARŞIYAKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.35
BEHİCE YILDIZ ÜNSAL 16843 %62.09 Detay
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %19.43
MEHMET TÜRKMEN 5957 %44.45 Detay
KINIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %47.67
SEMA BODUR 4495 %54.32 Detay
KİRAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.40
NASUH COŞKUN 3636 %55.81 Detay
KONAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %17.14
NİLÜFER ÇINARLI MUTLU 14515 %52.80 Detay
MENDERES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %39.46
İLKAY ÇİÇEK 11885 %44.16 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %35.67
DENİZ KARAKURT 15080 %37.28 Detay
NARLIDERE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.84
ERMAN UZUN 3063 %67.53 Detay
ÖDEMİŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %17.37
MUSTAFA TURAN 5372 %40.98 Detay
SEFERİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %21.83
İSMAİL YETİŞKİN 3060 %40.73 Detay
SELÇUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %21.05
FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL 1689 %35.56 Detay
TİRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %42.98
HAYATİ OKUROĞLU 11639 %48.62 Detay
TORBALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.44
ÖVÜNÇ DEMİR 4399 %46.71 Detay
URLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %21.05
SELÇUK BALKAN 6569 %70.89 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı