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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

HAK-PAR SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
SÜLEYMAN KART
%0.06|719
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERİN EREN
%0.07|74
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDRİ BÖYÜK
%0.02|24
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞİRİN TİMUR
%0.17|85
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
PEYRUZE İPEK GÜLTEKİN
%0.04|43
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ KEŞTAN
%0.03|16
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
FAZLI TAŞKAN
%0.14|4.551
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
SULTAN BAYRAM
%0.05|713
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET CEMİL ARCAN
%0.09|10
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAŞAK BAYRAM
%0.03|4
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
HÜSEYİN CİHAN BAYKARA
%0.06|377
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH DİNDARİK
%0.05|364
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURHAYAT AKKUŞ
%0.08|37
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL DENİZ
%0.29|544
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERİVAN KART
%0.05|10
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAPRAK ERDEM KUNT
%0.03|9
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEN ARGIŞ
%0.31|143
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA ESKİN
%0.17|39
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAKFURE TUNÇ
%0.02|24
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENNET SEVİNÇ
%0.03|14
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN ÇETİN
%0.06|1.022
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKTAŞ AKKUŞ
%0.02|13
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT EREN
%0.03|12
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN KAYGALAK
%0.02|33
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN KORUCU
%0.04|286
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
MEHMETŞAH EREN
%0.27|1.937
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYHMUS MURAT AKÇAN
%0.03|33
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ SERİN
%0.03|34
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİRACETTİN SARI
%0.07|125
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECLA ÇAMLIBEL
%0.07|52
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
BİLAL AGGÜL
%0.08|279
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
SEMRA GÜNAYDIN
%0.03|154
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
AYŞE ÇALIŞKAN
%0.08|734
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NÜSRETTİN ÇETİN
%0.02|14
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN ÖZATLI
%0.02|3
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZELİHA KIRAN
%0.05|14
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZDEMİR
%0.04|279
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN ATMACA
%0.07|36
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIZ TİMUR
%0.03|35
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
MUSTAFA AYTAŞ
%0.12|10.125
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
SAİT DEMİR
%0.04|1.167
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF SEVİNÇ
%0.06|322
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KESEN
%0.04|23
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRULLAH KAHRAMAN
%0.03|29
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZERNUR ÖZDEMİR
%0.09|39
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ŞEŞEOĞULLARI
%0.04|25
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
NAZENİN GÜNEŞ
%0.04|287
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
BATUHAN SEYMEN
%0.04|22
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM POLAT
%0.02|21
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYLAN TİMUR
%0.14|73
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK AKSÜMER
%0.03|22
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEHÇET ÖGET
%0.03|374
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
OSMAN SARITAŞ
%0.05|586
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLSÜN KORUCU
%0.04|54
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ REŞAT ÖZTÜRK
%0.03|131
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
ABDURRAHİM AYDIN
%0.23|2.012
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMAN DENİZ
%0.18|701
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
ERDAL ÖZTÜRK
%0.13|1.347
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
SEMRA ARCAN GÖKÇEN
%0.05|300
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYCAN KAHRAMAN
%0.02|12
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELTEM SAN
%0.02|18
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVDA KOKUM
%0.07|301
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
%0.14|159
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
%0.06|31
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
HAYDAR BEYSÜLEN
%0.05|274
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ BAYRAM
%0.06|453
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇALIŞKAN
%0.07|645
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ZEKİ SARI
%0.14|104
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KORUCU
%0.04|13
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN ADIGÜZEL
%0.12|46
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
%0.02|28
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
VEYSİ TETİK
%0.06|369
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN KIZILDAĞ
%0.02|15
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
MEHMET ALİ SÖNMEZ
%0.05|227
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT KAPLAN
%0.07|12
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN BEŞER
%0.03|39
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULMENAF KIRAN
%0.18|792
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DENİZ KOÇ
%0.04|21
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYZİ KAPLAN
%0.02|9
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULBARİ TUNÇ
%0.03|17
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%0|0
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0|0
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0|0
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0|0
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0.04|300
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0|0
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|367
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0|0
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0|0
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0|0
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%0|0
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%0|0
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0|0
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%0|0
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%0|0
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0.32|527
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0|0
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0|0
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0|0
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|531
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0|0
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı