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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:40
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.91
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 310
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%32.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%43.95 12
İL GENEL MECLİSİ
%45.18
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %12.66
LEVENT YILDIRIM 2292 %51.26 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %15.00
FUAT ÜSTÜNDAĞ 42 %24.28 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %66.67
NAİL ŞAŞMAZ 718 %31.24 Detay
BEKİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.35
ÖNDER DEMİR 61 %71.76 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
HÜSEYİN EROL 162 %6.49 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %42.86
BİRSEN ÇELİK 1046 %34.77 Detay
BULDAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.12
MEHMET ALİ ORPAK 2634 %56.01 Detay
ÇAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %13.24
AHMET HAKAN 710 %57.12 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.04
İRFAN ÖZCAN 413 %24.97 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %33.33
ALİ ALTINER 417 %23.05 Detay
ÇİVRİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.25
SEMİH DERE 436 %36.67 Detay
GÜNEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.00
MEHMET ALİ ERAYDIN 840 %48.75 Detay
HONAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %26.92
YÜKSEL KEPENEK 2208 %35.51 Detay
KALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %29.51
ERKAN HAYLA 2015 %52.98 Detay
MERKEZEFENDİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %7.27
ŞENİZ DOĞAN 7900 %55.56 Detay
PAMUKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %5.66
ALİ RIZA ERTEMÜR 4802 %37.23 Detay
SARAYKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %18.18
MEHMET SALİH KONYA 1524 %48.63 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KILIÇ 0 %0 Detay
TAVAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.35
KADİR TATIK 862 %56.79 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı