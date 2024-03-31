|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %12.66
|LEVENT YILDIRIM
|2292
|%51.26
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %15.00
|FUAT ÜSTÜNDAĞ
|42
|%24.28
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %66.67
|NAİL ŞAŞMAZ
|718
|%31.24
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %4.35
|ÖNDER DEMİR
|61
|%71.76
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|HÜSEYİN EROL
|162
|%6.49
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %42.86
|BİRSEN ÇELİK
|1046
|%34.77
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %30.12
|MEHMET ALİ ORPAK
|2634
|%56.01
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %13.24
|AHMET HAKAN
|710
|%57.12
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.04
|İRFAN ÖZCAN
|413
|%24.97
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ALİ ALTINER
|417
|%23.05
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %6.25
|SEMİH DERE
|436
|%36.67
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %25.00
|MEHMET ALİ ERAYDIN
|840
|%48.75
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %26.92
|YÜKSEL KEPENEK
|2208
|%35.51
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KALE
Açılan Sandık Oranı %29.51
|ERKAN HAYLA
|2015
|%52.98
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %7.27
|ŞENİZ DOĞAN
|7900
|%55.56
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %5.66
|ALİ RIZA ERTEMÜR
|4802
|%37.23
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %18.18
|MEHMET SALİH KONYA
|1524
|%48.63
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KILIÇ
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %6.35
|KADİR TATIK
|862
|%56.79
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