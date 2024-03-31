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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:55
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 23
  • Kazandığı İlçe Sayısı 283
  • Kazandığı Belde Sayısı 21
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%20.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.63 25
İL GENEL MECLİSİ
%45.77
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ERCAN AKPOLAT 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.99
TEKİN ARAS 2025 %39.75 Detay
ATAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.22
ONURSAL ADIGÜZEL 270 %52.12 Detay
AVCILAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.62
UTKU CANER ÇAYKARA 2802 %52.46 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.62
CEM KILIÇ 1834 %32.81 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %1.31
EMİNE GÜLİZAR EMECAN 1736 %41.55 Detay
BAKIRKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.80
AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU 1167 %61.84 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %7.15
MESUT ÖKSÜZ 5955 %35.34 Detay
BAYRAMPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %7.84
HASAN MUTLU 5541 %48.02 Detay
BEŞİKTAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.01
RIZA AKPOLAT 1076 %68.97 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.35
ALAATTİN KÖSELER 177 %38.82 Detay
BEYLİKDÜZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.49
MEHMET MURAT ÇALIK 5638 %63.42 Detay
BEYOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %3.41
İNAN GÜNEY 1548 %51.26 Detay
BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.21
HASAN AKGÜN 1675 %50.24 Detay
ÇATALCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.60
ERHAN GÜZEL 1564 %54.21 Detay
ÇEKMEKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.86
ORHAN ÇERKEZ 2108 %46.97 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %2.54
HASAN DALKIRAN 2043 %35.05 Detay
ESENYURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.03
AHMET ÖZER 4642 %53.00 Detay
EYÜPSULTAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.99
MİTHAT BÜLENT ÖZMEN 1142 %50.85 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.88
MAHİR POLAT 408 %37.09 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.75
HAKAN BAHÇETEPE 1414 %44.37 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %6.93
YÜKSEL YALÇIN 3434 %35.92 Detay
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.35
MESUT KÖSEDAĞI 284 %56.24 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %1.77
TONGUÇ ÇOBAN 1328 %34.78 Detay
KARTAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.96
GÖKHAN YÜKSEL 2949 %53.50 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.47
KEMAL ÇEBİ 5203 %52.81 Detay
MALTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.97
ESİN KÖYMEN 3628 %61.99 Detay
PENDİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.13
SÜLEYMAN TARIK BALYALI 1893 %44.20 Detay
SANCAKTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.30
ALPER YEĞİN 1507 %53.53 Detay
SARIYER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.78
MUSTAFA OKTAY AKSU 915 %55.76 Detay
ŞİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.90
ÖZGÜR KABADAYI 2775 %48.21 Detay
SİLİVRİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.29
BORA BALCIOĞLU 1259 %59.78 Detay
ŞİŞLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.52
RESUL EMRAH ŞAHAN 2282 %67.74 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %3.48
AYHAN KOÇ 1478 %24.05 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.92
FERHAT EPÖZDEMİR 1852 %34.77 Detay
TUZLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.48
EREN ALİ BİNGÖL 1973 %49.20 Detay
ÜMRANİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %0.91
AYKUT ERDOĞDU 1332 %46.30 Detay
ÜSKÜDAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %1.52
SİNEM DEDETAŞ 2613 %55.89 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %7.66
ONUR SOYTÜRK 4587 %45.71 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı