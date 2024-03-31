|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ERCAN AKPOLAT
|0
|%0
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.99
|TEKİN ARAS
|2025
|%39.75
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.22
|ONURSAL ADIGÜZEL
|270
|%52.12
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %2.62
|UTKU CANER ÇAYKARA
|2802
|%52.46
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %1.62
|CEM KILIÇ
|1834
|%32.81
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %1.31
|EMİNE GÜLİZAR EMECAN
|1736
|%41.55
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.80
|AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU
|1167
|%61.84
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %7.15
|MESUT ÖKSÜZ
|5955
|%35.34
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %7.84
|HASAN MUTLU
|5541
|%48.02
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %2.01
|RIZA AKPOLAT
|1076
|%68.97
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.35
|ALAATTİN KÖSELER
|177
|%38.82
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %4.49
|MEHMET MURAT ÇALIK
|5638
|%63.42
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %3.41
|İNAN GÜNEY
|1548
|%51.26
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %2.21
|HASAN AKGÜN
|1675
|%50.24
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %6.60
|ERHAN GÜZEL
|1564
|%54.21
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.86
|ORHAN ÇERKEZ
|2108
|%46.97
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %2.54
|HASAN DALKIRAN
|2043
|%35.05
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %2.03
|AHMET ÖZER
|4642
|%53.00
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0.99
|MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
|1142
|%50.85
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0.88
|MAHİR POLAT
|408
|%37.09
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %1.75
|HAKAN BAHÇETEPE
|1414
|%44.37
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %6.93
|YÜKSEL YALÇIN
|3434
|%35.92
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0.35
|MESUT KÖSEDAĞI
|284
|%56.24
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %1.77
|TONGUÇ ÇOBAN
|1328
|%34.78
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %1.96
|GÖKHAN YÜKSEL
|2949
|%53.50
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %2.47
|KEMAL ÇEBİ
|5203
|%52.81
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.97
|ESİN KÖYMEN
|3628
|%61.99
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %1.13
|SÜLEYMAN TARIK BALYALI
|1893
|%44.20
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %1.30
|ALPER YEĞİN
|1507
|%53.53
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0.78
|MUSTAFA OKTAY AKSU
|915
|%55.76
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %22.90
|ÖZGÜR KABADAYI
|2775
|%48.21
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %2.29
|BORA BALCIOĞLU
|1259
|%59.78
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %2.52
|RESUL EMRAH ŞAHAN
|2282
|%67.74
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %3.48
|AYHAN KOÇ
|1478
|%24.05
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %1.92
|FERHAT EPÖZDEMİR
|1852
|%34.77
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %2.48
|EREN ALİ BİNGÖL
|1973
|%49.20
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0.91
|AYKUT ERDOĞDU
|1332
|%46.30
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %1.52
|SİNEM DEDETAŞ
|2613
|%55.89
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %7.66
|ONUR SOYTÜRK
|4587
|%45.71
|Detay