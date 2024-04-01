|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇETİN
|515
|%42.74
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ATICI
|429
|%12.46
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %97.83
|NECATİ SAVAŞ
|1409
|%14.49
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KESMEN
|1073
|%46.37
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILDIZ
|1139
|%25.25
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.07
|ATAKAN YAZGAN
|26902
|%21.13
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL KAPCI
|1101
|%18.44
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP KESİKTAŞ
|67
|%4.59
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN PEHLİVAN
|493
|%16.52
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKİ ALLAR
|421
|%3.54
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ ÖZTAŞ
|633
|%41.08
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR
|107
|%44.77
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DURAK
|332
|%31.83
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞENUR TOZUR
|83
|%3.33
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİT DÜNDER
|736
|%36.26
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