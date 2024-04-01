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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:35
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.44
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 333
  • Kazandığı Belde Sayısı 45
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%93.52
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%21.13 2
İL GENEL MECLİSİ
%21.58
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇETİN 515 %42.74 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ATICI 429 %12.46 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %97.83
NECATİ SAVAŞ 1409 %14.49 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KESMEN 1073 %46.37 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILDIZ 1139 %25.25 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.07
ATAKAN YAZGAN 26902 %21.13 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL KAPCI 1101 %18.44 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP KESİKTAŞ 67 %4.59 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN PEHLİVAN 493 %16.52 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKİ ALLAR 421 %3.54 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ ÖZTAŞ 633 %41.08 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.67
MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR 107 %44.77 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DURAK 332 %31.83 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞENUR TOZUR 83 %3.33 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİT DÜNDER 736 %36.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı