|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TOPEL
|3
|%0.46
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ TURGUT
|901
|%45.10
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TAKAN
|591
|%27.21
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METE AYDIN
|186
|%4.12
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN TALU
|5366
|%44.34
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN EKİCİOĞLU
|37371
|%52.79
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERYEM FIKIRKOCA
|1293
|%16.17
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|BEKİR ERCİYAS
|23
|%4.89
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KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARA
|0
|%0
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ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TEKİN VAR
|0
|%0
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