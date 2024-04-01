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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:45
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 336
  • Kazandığı Belde Sayısı 47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%52.79 2
İL GENEL MECLİSİ
%37.42
Kırşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TOPEL 3 %0.46 Detay
AKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ TURGUT 901 %45.10 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TAKAN 591 %27.21 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
METE AYDIN 186 %4.12 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN TALU 5366 %44.34 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN EKİCİOĞLU 37371 %52.79 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERYEM FIKIRKOCA 1293 %16.17 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
BEKİR ERCİYAS 23 %4.89 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KARA 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
TEKİN VAR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı