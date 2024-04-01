|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASEMİN FAZLACA
|2714
|%49.52
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ZEKİ SARI
|291
|%5.57
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %94.68
|ADİL YELE
|10863
|%50.48
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %97.83
|AVNİ KURT
|5882
|%54.37
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜREL
|27044
|%46.28
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİYE SULTAN YALÇIN
|190
|%10.60
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ÖZAY BİBER
|59
|%2.38
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|YILMAZ TAVŞAN
|2650
|%58.13
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|DOĞAN ÇİTİL
|106
|%39.26
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KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
|KAMİL YAMAN
|725
|%50.95
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|TURAN CANBAY
|1663
|%44.28
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|ÜMİT KORKMAZ
|562
|%23.76
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HASİP BAŞEĞMEZ
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|AKIN BÜYÜKTURAN
|4
|%2.00
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