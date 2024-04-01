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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:55
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.59
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 336
  • Kazandığı Belde Sayısı 47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%97.56
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%46.28 7
İL GENEL MECLİSİ
%41.68
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN FAZLACA 2714 %49.52 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ZEKİ SARI 291 %5.57 Detay
ÇİFTLİKKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.68
ADİL YELE 10863 %50.48 Detay
ÇINARCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.83
AVNİ KURT 5882 %54.37 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜREL 27044 %46.28 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİYE SULTAN YALÇIN 190 %10.60 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
ÖZAY BİBER 59 %2.38 Detay
KADIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.00
YILMAZ TAVŞAN 2650 %58.13 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
DOĞAN ÇİTİL 106 %39.26 Detay
KORU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.00
KAMİL YAMAN 725 %50.95 Detay
SUBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.33
TURAN CANBAY 1663 %44.28 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
ÜMİT KORKMAZ 562 %23.76 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET HASİP BAŞEĞMEZ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
AKIN BÜYÜKTURAN 4 %2.00 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı