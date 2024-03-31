|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %36.59
|ETEM ERDEM
|1060
|%28.24
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %28.21
|YILMAZ TOZAN
|1352
|%51.54
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %41.18
|RAMAZAN KARAKAYA
|680
|%43.62
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %37.69
|ÖZKAN YALIM
|20796
|%42.38
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %66.67
|NURETTİN KOZAKLI
|1286
|%41.71
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %89.47
|SELİM SAKA
|1554
|%40.43
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %50.00
|REFİK TUNCAY
|319
|%39.33
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|NACİ AKYÜREK
|0
|%0
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ERBEZCİ
|0
|%0
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN DÖNMEZ
|0
|%0
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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