60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:45
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 264
  • Kazandığı Belde Sayısı 18
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%17.45
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%42.38 3
İL GENEL MECLİSİ
%33.50
Uşak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %36.59
ETEM ERDEM 1060 %28.24 Detay
EŞME Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %28.21
YILMAZ TOZAN 1352 %51.54 Detay
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %41.18
RAMAZAN KARAKAYA 680 %43.62 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.69
ÖZKAN YALIM 20796 %42.38 Detay
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %66.67
NURETTİN KOZAKLI 1286 %41.71 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %89.47
SELİM SAKA 1554 %40.43 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
REFİK TUNCAY 319 %39.33 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
NACİ AKYÜREK 0 %0 Detay
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ERBEZCİ 0 %0 Detay
TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN DÖNMEZ 0 %0 Detay
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı