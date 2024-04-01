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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:50
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.66
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%11.27
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ ERANIL 223 %2.15 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN BUDAK 5272 %46.33 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ RIZA BOR 590 %25.53 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUTULLAH ÜSTÜN 816 %28.55 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %87.50
ALİ NACİ KAVCI 81 %1.68 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
ALİ KIZILKAYA 7 %0.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN ŞENGÜL 1007 %2.13 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN YALÇIN 17 %0.53 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERKAY APSALMIŞ 189 %1.98 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİFE KILIÇ 338 %6.02 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH SOYSAL 550 %1.91 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN YILMAZ 3930 %25.14 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
0 %0 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
MERAL ÇITAK 131 %25.69 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
SÜLEYMAN ÖCAL 5 %1.04 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
ALİ SONKUR 7 %1.22 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
OKAN YAŞAR ELBAŞI 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı