DEM Parti SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|MAHFUZ GÜLERYÜZ
|
%5.43|63.715
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BAHATTİN BİLGİN
|
%2.66|2.742
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA YALÇIN
|
%0.15|201
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAZAL ARAS
|
%51.07|25.374
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KIYMET TEMEL
|
%0.28|324
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DENİZ YILMAZ
|
%0.06|40
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|GÜLTAN KIŞANAK
|
%0.80|26.322
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|KEMAL BÜLBÜL
|
%3.11|45.017
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT SERHAN
|
%0.22|32
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|SUZAN KOÇ
|
%3.42|23.282
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET RAUF KOCAMAN
|
%0.85|6.809
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN KARADUMAN
|
%0.20|86
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLÜSTAN SÖNÜK
|
%64.52|122.143
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜLAY KILINÇ
|
%0.24|45
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER EGE
|
%0.80|284
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN BÜRÇÜN
|
%25.85|11.965
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NEZİR KARABAŞ
|
%37.38|8.702
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ SAÇILIK
|
%0.61|623
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ARSLAN
|
%0.38|189
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN SEYLAN
|
%1.63|29.389
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANAN AYTAÇ
|
%1.68|1.311
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADİYE AKOĞLU
|
%0.09|40
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT KÜÇÜKBAYATLILI
|
%0.20|269
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVAHİR KAYAR
|
%1.14|7.281
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK
|
%64.07|459.539
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYFER FATMA ÇELİK
|
%0.59|607
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYLİN HACALOĞLU
|
%1.00|987
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN KAYA
|
%2.33|4.014
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EVREN ÇEVİK
|
%0.45|338
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|GÜLDEREN VARLİ
|
%7.82|27.037
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|İZZETTİN ALTUN
|
%0.88|4.730
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|SELMAN TUTUMLU
|
%5.47|50.497
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERİDE KIZGİT
|
%0.06|42
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKERİM ZIRIĞ
|
%0.14|22
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SIDDIK AKIŞ
|
%48.92|14.528
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU
|
%1.08|8.411
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ GÜNEŞ
|
%46.70|23.196
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERAL KARAKUŞ
|
%0.45|581
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
|
%2.11|182.837
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|AKIN BİRDAL
|
%4.17|109.771
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ARDIÇ
|
%0.55|3.223
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE KAYA
|
%0.21|127
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZOZAN EFETÜRK
|
%0.18|164
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN KARAHANCI
|
%28.98|13.120
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP AKYOL
|
%0.10|65
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|İHSAN SARIYAR
|
%0.59|4.490
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÜÇER
|
%0.24|135
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAHİDE DORAK
|
%0.08|84
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİZGİN ÖZKURT AKSU
|
%0.68|347
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADRİYE TURAN
|
%1.23|872
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÖZGÜNEŞ
|
%3.26|36.630
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|BÜLENT KILIÇ
|
%1.79|21.179
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİBEL TEMEL
|
%0.14|193
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULVAHAP EKİM
|
%0.54|2.088
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TÜRK
|
%57.40|218.042
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|YUSUF ULUDAĞ
|
%1.70|10.396
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SIRRI SÖYLEMEZ
|
%42.74|19.346
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HELİN ELİF GEYİK
|
%0.22|140
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|
%0.19|148
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN DURMUŞ
|
%0.10|476
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİVER GÜMÜŞ
|
%2.59|2.876
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN AYDIN
|
%0.18|98
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|ENGİN GÜLESER
|
%0.90|5.430
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İNCİ AYDIN
|
%0.14|1.088
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELALEDİN ERKMEN
|
%21.16|189.221
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SOFYA ALAĞAŞ
|
%49.39|37.030
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDEF KARAKURT
|
%0.15|45
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN SALTAN
|
%41.04|15.553
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİHA ŞAHİN
|
%0.12|210
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|SADİ ÖZDEMİR
|
%3.50|22.894
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLCE VİDİNLİ
|
%0.12|104
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|BEDRİYE ZIRIĞ
|
%0.17|765
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET KONAK
|
%40.22|6.761
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SANYA HAKİMOĞULLARI
|
%0.54|720
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ZEYDAN
|
%55.48|245.573
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ TOPBAŞLI
|
%3.08|1.802
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERVE EYLÜL BÜTÜN
|
%0.13|63
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEYLAN TURĞUT
|
%0.11|63
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%6.40|73.271
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.97|17.618
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|455
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.19|92.095
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|554
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.05|98
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.97|31.648
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%2.87|41.253
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%11.89|5.831
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|123
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%3.43|22.954
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.80|6.336
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|227
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.97|154.003
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|72
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%19.83|24.086
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.34|55.743
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|711
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.13|223
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.18|38.974
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.14|4.028
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|41
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%1.15|7.242
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%62.49|441.375
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.26|619
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.24|608
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.58|13.871
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%6.86|23.900
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.39|2.084
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%5.54|50.604
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|86
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%0.05|34
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.11|72.423
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%1.01|7.814
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.03|45.857
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|710
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%1.73|150.367
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%4.47|116.467
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.47|2.718
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%0.09|127
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|224
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%24.58|32.782
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.04|104
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%0.25|1.886
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|255
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|180
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.60|1.413
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.48|1.984
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.73|30.228
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%1.71|20.136
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|227
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.87|3.342
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%1.68|14.893
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.77|202.154
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%4.19|43.598
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%1.96|11.793
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%43.34|71.262
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|331
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.15|322
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|248
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|146
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.24|1.456
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|458
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%24.04|211.609
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%41.80|59.945
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%0.07|94
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.31|134.722
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.08|282
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%3.78|24.474
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|291
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|124
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%13.75|6.941
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.39|882
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.17|240.288
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.56|845
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|73
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.03|122
|