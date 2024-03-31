|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %7.14
|MAHİR PINAR
|3
|%5.00
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ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|TUNCAY TUNÇEL
|28
|%2.46
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM ALNAR
|0
|%0
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN UYSAL
|0
|%0
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|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA YILMAZ
|0
|%0
|Detay
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EMET
Açılan Sandık Oranı %31.03
|DEVRİM SANSAR
|124
|%6.52
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GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %33.90
|ERDOĞAN DİRİCAN
|319
|%5.97
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %53.85
|MUSTAFA AKPINAR
|18
|%1.01
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %16.58
|EYÜP KAHVECİ
|6496
|%30.38
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PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %36.36
|İSMAİL DEMİR
|4
|%0.41
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %10.00
|LÜTFİ MUTLU
|41
|%46.07
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SİMAV
Açılan Sandık Oranı %20.83
|BÜNYAMİN KISA
|193
|%5.35
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %12.87
|SERKAN KILIÇ
|265
|%5.06
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|HÜSNE AKSU
|2
|%2.33
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BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %25.00
|ŞAFAK KINAY
|10
|%3.31
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ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DUYMUŞ
|0
|%0
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN DEMİR
|0
|%0
|Detay
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN SÜMER
|0
|%0
|Detay
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM GÜNAY
|0
|%0
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GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|MEHMET ÖZBEK
|4
|%1.28
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZER KAYACIKLI
|0
|%0
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KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|HASAN KEPEK
|3
|%1.32
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KUŞU
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜRŞİDE SEVİL TEKE
|0
|%0
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NAŞA
Açılan Sandık Oranı %28.57
|DİLEK KÖSEM
|2
|%0.42
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SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ESEN
|0
|%0
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TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %42.86
|NAZAR ÇAKIR
|0
|%0
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TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %21.43
|AHMET ALBAY
|12
|%2.02
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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