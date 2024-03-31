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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.71
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 276
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%30.38 1
İL GENEL MECLİSİ
%14.10
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %7.14
MAHİR PINAR 3 %5.00 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %83.33
TUNCAY TUNÇEL 28 %2.46 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM ALNAR 0 %0 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN UYSAL 0 %0 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKERİYA YILMAZ 0 %0 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %31.03
DEVRİM SANSAR 124 %6.52 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %33.90
ERDOĞAN DİRİCAN 319 %5.97 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %53.85
MUSTAFA AKPINAR 18 %1.01 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %16.58
EYÜP KAHVECİ 6496 %30.38 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %36.36
İSMAİL DEMİR 4 %0.41 Detay
ŞAPHANE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %10.00
LÜTFİ MUTLU 41 %46.07 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %20.83
BÜNYAMİN KISA 193 %5.35 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %12.87
SERKAN KILIÇ 265 %5.06 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %14.29
HÜSNE AKSU 2 %2.33 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %25.00
ŞAFAK KINAY 10 %3.31 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DUYMUŞ 0 %0 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN DEMİR 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN SÜMER 0 %0 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM GÜNAY 0 %0 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %20.00
MEHMET ÖZBEK 4 %1.28 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZER KAYACIKLI 0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %20.00
HASAN KEPEK 3 %1.32 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %0
MÜRŞİDE SEVİL TEKE 0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %28.57
DİLEK KÖSEM 2 %0.42 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ESEN 0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %42.86
NAZAR ÇAKIR 0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %21.43
AHMET ALBAY 12 %2.02 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı