|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
|Detay
|
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YALÇINKAYA
|1661
|%7.23
|Detay
|
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %70.00
|MUSTAFA EMİROĞLU
|654
|%35.01
|Detay
|
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %76.92
|ARİF ÇAKIL
|907
|%36.56
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
|HULUS ÖZEN
|18802
|%25.21
|Detay
|
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %70.59
|HÜSEYİN TOKER
|1284
|%47.73
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ÇAMUR
|313
|%18.75
|Detay
|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|YUSUF AKDEMİR
|625
|%48.83
|Detay
|
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
|MEHMET AKPINAR
|659
|%46.84
|Detay
|
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|MUAMMER AFŞAR
|400
|%38.68
|Detay
|
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU
|123
|%52.56
|Detay
|
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER ÇELİKBAŞ
|0
|%0
|Detay
|
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
|Detay
|
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAYİ AVCI
|0
|%0
|Detay
|
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|ADEM ŞAHİN
|425
|%55.12
|Detay
|
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MUSTAFA YILDIZER
|342
|%24.84
|Detay
|
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %87.50
|CEMİL ERTAMA
|72
|%3.72
|Detay
|
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
|Detay
|
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
|Detay
|
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
|RAMAZAN OYA
|1425
|%46.61
|Detay
|
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %18.18
|YUNUS KARAKAYA
|11
|%2.11
|Detay
|
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|DERVİŞ KAR
|0
|%0
|Detay
|
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %37.50
|ZENNUN KILIÇ
|14
|%1.68
|Detay
|
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞLAR YÜKSEL
|803
|%24.06
|Detay
|
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
|Detay