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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:25
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.46
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 332
  • Kazandığı Belde Sayısı 37
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%60.34
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%25.21 6
İL GENEL MECLİSİ
%24.66
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YALÇINKAYA 1661 %7.23 Detay
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %70.00
MUSTAFA EMİROĞLU 654 %35.01 Detay
ÇİFTLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.92
ARİF ÇAKIL 907 %36.56 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %94.44
HULUS ÖZEN 18802 %25.21 Detay
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %70.59
HÜSEYİN TOKER 1284 %47.73 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ÇAMUR 313 %18.75 Detay
ALAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %62.50
YUSUF AKDEMİR 625 %48.83 Detay
AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
MEHMET AKPINAR 659 %46.84 Detay
BAĞLAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
MUAMMER AFŞAR 400 %38.68 Detay
BAHÇELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU 123 %52.56 Detay
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER ÇELİKBAŞ 0 %0 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %0
SEZAYİ AVCI 0 %0 Detay
DÜNDARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %42.86
ADEM ŞAHİN 425 %55.12 Detay
EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSTAFA YILDIZER 342 %24.84 Detay
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %87.50
CEMİL ERTAMA 72 %3.72 Detay
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KEMERHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %70.59
RAMAZAN OYA 1425 %46.61 Detay
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %18.18
YUNUS KARAKAYA 11 %2.11 Detay
KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
DERVİŞ KAR 0 %0 Detay
ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %37.50
ZENNUN KILIÇ 14 %1.68 Detay
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞLAR YÜKSEL 803 %24.06 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı