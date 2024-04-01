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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

Zafer Partisi SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
UMUT YANAR
%1.41|16.521
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÖKÇEN
%0.20|203
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURKAHAN İNGEÇ
%0.66|892
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYCAN TANIRĞAN
%1.47|729
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVİN YÜCE
%0.95|1.104
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KÖSE
%0.73|461
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
HÜSEYİN BARTU SORAL
%1.50|49.632
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
OĞUZ ERSÖZ
%1.66|24.075
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AKTAN
%0.78|111
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
MUHARREM DEMİRBİLEK
%1.62|11.005
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUTLU AKSOY
%0.87|6.909
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF AKSOY
%2.13|930
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT SEZGİN
%0.44|841
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN TURAN
%1.30|245
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL BİGE
%1.56|555
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET UÇAR
%0.74|344
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYHMUS ÖZKAPLAN
%1.02|238
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKAY BAYRAK
%0.59|599
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KARLI
%2.60|1.294
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM KAZANCI
%2.15|38.928
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLGE GÜNDÜZ
%1.48|1.157
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLGA BULUGAN
%0.55|237
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDİİ ONAN
%2.09|2.825
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ DALYAN
%1.65|10.495
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
MAHMUT TATAR
%0.52|3.695
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH VURUŞ
%1.57|1.614
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN KONAK
%1.94|1.920
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ONUR OMRAK
%1.03|1.769
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ TÜRK
%1.39|1.040
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
FATİH AYGÜN
%5.12|17.710
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
OĞUZ BEKİ
%2.47|13.331
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
MEHMET PAMUK
%2.55|23.585
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDRETTİN ÖZDEMİR
%1.11|729
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKTUĞ GÜRLER
%0.50|81
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİS YILDIZ AKIN
%0.73|218
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÇAKIR
%1.28|9.934
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
%4.09|5.302
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
%2.08|179.981
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
NAŞİT BİRGÜVİ
%2.46|64.778
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN CANLI
%1.48|8.628
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AYHAN ŞENSOY
%1.55|940
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN İÇEL
%1.22|1.113
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BOSTANCI
%1.10|709
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
İSMAİL TANRIÖVEN
%3.73|28.558
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN ERTUĞRUL
%0.99|553
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN ERKEÇ
%0.68|674
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZER AKYOL
%1.16|591
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM KÖYSÜREN
%1.28|907
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NERMİN TOL
%3.45|38.716
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
AYHAN MİLCİ
%3.40|40.251
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN AŞAN
%1.12|1.540
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SIDDIK AKTAŞ
%0.39|1.530
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
GÖKHAN PARLAK
%1.02|8.979
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR GÖKÇEN
%0.55|2.091
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
EMİRCAN ÇATIKKAŞ
%1.06|11.164
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
ÜNAL YİĞİT
%1.77|10.795
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BEŞİR KARA
%0.42|190
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK AŞIKOĞLU
%0.96|614
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ DOĞAN
%1.09|864
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVİNÇ BAŞARAN
%0.76|3.457
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ATAKAN ERTUĞ
%3.01|3.340
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AKYILDIZ
%2.12|1.159
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
CİHAN KOLİP
%3.08|18.625
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BOZKURT OĞUZ SINAR
%1.49|11.664
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUPHİ KAYA
%0.31|2.800
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BALAMAN
%1.62|1.212
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN KORKUT
%1.07|322
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT ÜREDİ
%1.20|2.157
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
FATİH ALTINTAŞ
%2.02|13.222
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
FERHAT TÜYSÜZ
%1.64|7.454
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN AHMET TAYŞUN
%0.92|154
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN KAYA
%0.60|810
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN ÖZBEY
%0.76|3.370
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT YILDIRIM
%1.95|1.139
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
%0.53|252
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
%1.35|748
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%2.26|25.884
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.14|410
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.07|4.706
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.52|1.041
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.95|2.094
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.58|1.234
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%3.75|122.656
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%2.47|35.506
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.10|105
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%1.81|12.121
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.54|12.178
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.00|2.444
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.42|1.157
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.84|1.139
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.43|523
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|324
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.45|2.810
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%1.05|1.749
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.09|73.147
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.71|6.043
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.05|66
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.68|5.276
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%2.18|13.717
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0.26|1.854
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.71|4.099
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%1.95|5.003
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.02|3.099
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.06|83
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%3.67|12.769
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%3.52|18.895
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.56|23.356
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.58|1.637
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%0.98|702
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.87|1.171
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%1.51|11.709
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.74|755
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.10|7.936
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%3.53|306.242
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%3.22|83.732
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.61|9.268
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%2.04|2.872
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.54|2.294
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.81|1.969
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%4.14|31.520
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.32|1.014
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.95|1.517
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%1.81|4.285
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.80|2.417
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.85|42.687
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%3.41|40.065
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.81|2.841
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.78|2.984
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%1.73|15.332
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.23|861
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%1.83|19.063
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%2.02|12.192
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%0.26|427
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.55|2.805
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.89|1.864
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.11|4.976
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%1.91|5.592
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.55|3.129
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%2.94|17.627
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.01|15.544
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%0|0
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0.88|1.259
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%0|0
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.83|4.465
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%1.06|3.757
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%2.56|16.549
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|749
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.65|7.445
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.48|240
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.08|2.431
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.71|3.113
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%2.61|3.934
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.12|287
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.55|5.574
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı