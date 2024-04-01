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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:15
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.68
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%21.78 1
İL GENEL MECLİSİ
%24.76
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH YILMAZ 135 %1.36 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ALGAN 8886 %28.54 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN BORAN 91 %4.46 Detay
KADİRLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA MERT OLCAR 25069 %47.37 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN KARAYİĞİT 24168 %21.78 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP AYDEDE 468 %6.89 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
MUSTAFA DONBALOĞLU 64 %5.51 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
İBRAHİM DEMİRCİ 1238 %47.22 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
MUSTAFA KAYNAR 394 %28.51 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı