|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ATAMAN
|112
|%2.96
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CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YALDIZ
|916
|%1.57
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GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK KARAHAN
|611
|%23.50
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İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULCEBBAR BADUR
|218
|%1.96
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZLEM BARAN
|1528
|%4.03
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SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR SOYSAL
|870
|%1.94
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ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ ENCU
|142
|%2.52
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|CEVAHİR SANRI
|19
|%7.39
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BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
|AHMET UYSAL
|989
|%32.57
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ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HADİ DÜNDAR
|36
|%2.94
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GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
|MEHMET KOTLUKTEKİN
|445
|%18.16
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HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|HASAN TURGUT
|906
|%52.13
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KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
|SADUN ŞANLI
|243
|%56.78
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KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN ALTİN
|7
|%0.70
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UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAZIM HAYDAR
|84
|%4.67
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