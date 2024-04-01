DP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.70
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET BÜLBÜL
|
%0.13|174
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER ÇETİN
|
%0.08|95
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERPİL SEVİM
|
%0.06|41
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.89
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.87
|HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU
|
%0.58|8.409
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN POLAT
|
%0.55|62
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ER
|
%0.20|28
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.76
|HÜSEYİN TURGUT
|
%0.44|2.988
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRHAN ERYOL
|
%0.15|66
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÜNEŞ
|
%0.23|435
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN YALÇIN
|
%0.14|144
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DİNÇER
|
%0.08|38
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİF KARA
|
%0.23|4.070
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UMUT AHMET ÖZCAN
|
%0.15|64
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT TERYAKİ
|
%0.20|264
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.89
|KERİM KULALI
|
%0.26|1.662
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.07
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ ARSLAN
|
%0.21|160
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.66
|ALİ OĞULCAN KAYA
|
%0.94|3.233
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.79
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|ABDÜLKADİR ÖZ
|
%0.18|1.631
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÜNYE
|
%0.07|49
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİF AKINTÜRK
|
%0.19|30
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.50
|BURCU BOSTANCIOĞLU
|
%0.35|9.099
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GEBEL
|
%0.11|643
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.63
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.27
|AYGÖKÇE KARAKAYA
|
%0.15|1.157
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI SALİH BABAYİĞİT
|
%0.07|73
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ÖZŞAHİN
|
%0.21|149
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
|MEHMET ŞAMİL DEVRİM
|
%0.14|1.624
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
|MUSTAFA NAZMİ BAŞ
|
%0.43|5.125
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET BİLGİN
|
%0.14|192
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CAHİT KARAKUŞ
|
%0.04|146
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.27
|AHMET GÖKMEN
|
%0.63|5.578
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR TURAN
|
%1.61|6.124
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.82
|BÜNYAMİN ÇELİK
|
%0.22|2.305
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.24
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %96.36
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH YILDIRIM ŞENAY
|
%0.05|43
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT ÇELEBİOĞLU
|
%0.16|728
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR AKTÜRK
|
%3.90|4.327
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|CUMHUR ATAY
|
%0.22|1.303
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TİMUÇİN ÜK
|
%0.16|1.221
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
|ABDİ YILDIZSOY
|
%0.12|1.091
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT HÜDAVERDİGAR ÜÇOK
|
%0.26|192
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN SARI
|
%0.07|21
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHADIR BAŞER
|
%0.06|108
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|ZAFER İNANDILAR
|
%0.12|797
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM CEYLAN
|
%0.14|192
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KEDALİ
|
%0.24|1.067
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER BOSTANCI
|
%0.20|111
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.26
|
%0.16|1.782
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.09|4.823
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.74|1.468
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.01|15
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.09|191
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|
%0.08|2.623
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%1.52|21.813
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.41|438
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.55
|
%0.83|5.543
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.16|1.269
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|911
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.61|254
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|222
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.10|125
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.68
|
%0.13|209
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|327
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.19|314
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.52|9.294
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.23|800
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.11|134
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|785
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.36|2.228
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.09
|
%0.07|500
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.22|531
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.24|613
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.90|1.177
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0.92|3.188
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.95
|
%0.18|940
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|1.931
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.27|756
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %93.54
|
%2.50|1.773
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.74|5.709
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.20|3.075
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.69
|
%0.08|6.904
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.60|15.696
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.47
|
%0.17|245
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|204
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.30
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|449
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%1.14|2.690
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.43|579
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.18|2.010
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0.76|8.869
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|1.303
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|95
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.11
|
%0.71|6.265
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.87|10.799
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.39
|
%0.28|2.873
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.63
|
%0.03|151
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.47
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.07|121
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.17|743
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%1.18|3.442
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.12|238
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.16|987
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.16|1.254
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.11|945
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %92.34
|
%0.19|267
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.53
|
%0.04|60
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.06|229
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.06|406
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.02|62
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%1.53|6.921
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|102
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|460
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.76|1.140
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%0.09|208
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|898
|