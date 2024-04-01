SAADET SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
|HÜSEYİN ACARLAR
|
%0.56|6.601
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM ASNUK
|
%1.46|1.510
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYTULLAH KARATAŞ
|
%0.84|1.121
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT SERDAR ŞAHİN
|
%0.54|628
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|CAFER GÜNEŞ
|
%0.44|14.679
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
|ERSAN BİLGİN
|
%0.43|6.262
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER ALPASLAN
|
%0.31|35
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLTEKİN SOYDAN
|
%0.56|80
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
|FATİH KARAHAN
|
%0.34|2.338
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ONAT
|
%0.61|1.150
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH BURAK
|
%3.86|726
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ETHEM ERSÖZ
|
%0.53|190
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ESER
|
%1.20|554
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH YURCİ
|
%3.25|756
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA SAYIN
|
%0.51|520
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ERSAN
|
%0.99|494
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İKRAM AKKAYA
|
%1.32|23.788
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN SARI
|
%0.15|119
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÜNVER
|
%0.41|177
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK CIDIK
|
%1.69|2.281
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
|MUHAMMED SABIR FIRAT
|
%0.70|5.028
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVFEL KADİR GÜNER
|
%1.53|1.570
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEZCAN KARAKÜTÜK
|
%0.33|326
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH AKIN
|
%6.82|11.724
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ CEBECİ
|
%0.85|636
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
|FAİK ÇALIK
|
%3.26|11.292
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
|FESİH BİNGÖL
|
%0.52|2.795
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|AHMET CENGİZ
|
%1.39|12.806
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESRA BEKTAŞ
|
%0.93|606
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKIN DEMİR
|
%0.77|124
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN ÇALIŞKAN
|
%0.81|6.303
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN TURAN
|
%0.31|152
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN APAYDIN
|
%0.98|1.275
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
|BİROL AYDIN
|
%0.56|48.522
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
|MUSTAFA ERDURAN
|
%0.35|9.153
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN GÖKMEN
|
%1.89|1.143
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARAKAŞ
|
%1.29|1.183
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HULUSİ ÖZBEK
|
%0.45|291
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|MAHMUT ARIKAN
|
%5.67|43.391
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|
%0.42|233
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL KUTLUCA
|
%0.62|615
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET METİN DURSUN
|
%0.26|132
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA EKİM TERZİOĞLU
|
%0.76|539
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN ÇELİK
|
%2.01|22.623
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
|ABDULKADİR KARADUMAN
|
%3.38|40.069
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SUNAR
|
%0.99|1.361
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ KILIÇ
|
%0.43|1.627
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|SONER ÇONTAR
|
%0.44|4.656
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
|CEBRAİL TÜMENCİ
|
%0.30|1.852
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN BOZ
|
%1.02|460
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERVE IŞIK
|
%0.48|310
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|
%1.00|791
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT DUYAR
|
%0.66|2.993
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KILIÇ
|
%1.33|1.478
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET YILDIZ
|
%2.84|1.551
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|ÖMER ABDULLAH AYHAN
|
%12.39|74.836
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RESUL BEBE
|
%0.81|7.266
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN BAYAR
|
%0.64|477
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARBAROS BALTACI
|
%0.63|191
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT SANSUR
|
%0.37|141
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ KILIÇ
|
%0.81|1.469
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM IŞIK
|
%1.08|918
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|RECEP YAKUPHAN
|
%2.38|10.851
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|
%0.08|13
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN YAVUZ ACAR
|
%0.63|838
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZAY İLHAN
|
%0.66|2.918
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL KORKMAZ
|
%0.84|494
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA KOÇAK
|
%1.22|575
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM DERELİ
|
%1.49|827
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.91|10.401
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.00|11.814
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.96|4.236
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.39|2.765
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.76|1.678
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.71|1.508
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.75|24.604
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0.66|9.548
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.65|320
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.87|919
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0.46|3.084
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.95|7.501
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.30|2.818
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.44|3.958
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.57|1.476
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.04|1.414
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.21|1.469
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.83|4.468
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.58|3.066
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%1.27|2.121
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.40|42.967
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.42|1.494
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.00|1.209
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.26|3.963
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0.33|2.083
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
|
%0.83|5.841
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.55|3.714
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
|
%0.64|1.657
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.85|14.691
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.42|1.855
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%2.09|7.286
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
|
%0.59|3.159
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.23|11.252
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.60|4.507
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
|
%1.59|1.142
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.45|599
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%1.49|11.542
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.08|79
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.14|2.916
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.97|83.769
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%0.44|11.536
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.01|5.825
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
|
%1.75|2.461
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.38|2.057
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|266
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.15|2.785
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
|
%3.83|29.138
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.70|537
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.97|1.538
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.36|850
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.03|1.385
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.88|31.904
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%3.06|36.032
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.90|6.614
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.39|5.301
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
|
%2.12|18.827
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.71|2.665
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
|
%0.55|5.702
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
|
%0.40|2.385
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
|
%1.03|1.697
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.87|1.585
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.37|2.870
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.07|4.814
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
|
%0.92|2.693
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.21|6.491
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%5.31|31.847
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.46|11.347
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%1.07|9.374
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
|
%0.60|860
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
|
%1.56|2.158
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.21|518
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%1.02|3.629
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|
%0.27|1.772
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.98|3.624
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%4.09|18.466
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.20|101
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.69|1.568
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.54|2.365
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%1.25|1.878
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.94|2.244
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.89|6.791
|