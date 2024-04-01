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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

SAADET SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %99.15
HÜSEYİN ACARLAR
%0.56|6.601
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM ASNUK
%1.46|1.510
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYTULLAH KARATAŞ
%0.84|1.121
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT SERDAR ŞAHİN
%0.54|628
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.93
CAFER GÜNEŞ
%0.44|14.679
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.88
ERSAN BİLGİN
%0.43|6.262
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER ALPASLAN
%0.31|35
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLTEKİN SOYDAN
%0.56|80
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.93
FATİH KARAHAN
%0.34|2.338
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ONAT
%0.61|1.150
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH BURAK
%3.86|726
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM ERSÖZ
%0.53|190
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ESER
%1.20|554
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH YURCİ
%3.25|756
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA SAYIN
%0.51|520
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ERSAN
%0.99|494
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İKRAM AKKAYA
%1.32|23.788
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN SARI
%0.15|119
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÜNVER
%0.41|177
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK CIDIK
%1.69|2.281
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.35
MUHAMMED SABIR FIRAT
%0.70|5.028
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVFEL KADİR GÜNER
%1.53|1.570
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEZCAN KARAKÜTÜK
%0.33|326
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH AKIN
%6.82|11.724
0 0 0/11 1/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ CEBECİ
%0.85|636
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.79
FAİK ÇALIK
%3.26|11.292
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.96
FESİH BİNGÖL
%0.52|2.795
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
AHMET CENGİZ
%1.39|12.806
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESRA BEKTAŞ
%0.93|606
0 0 1/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKIN DEMİR
%0.77|124
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN ÇALIŞKAN
%0.81|6.303
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN TURAN
%0.31|152
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN APAYDIN
%0.98|1.275
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.98
BİROL AYDIN
%0.56|48.522
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.73
MUSTAFA ERDURAN
%0.35|9.153
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN GÖKMEN
%1.89|1.143
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAKAŞ
%1.29|1.183
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULUSİ ÖZBEK
%0.45|291
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
MAHMUT ARIKAN
%5.67|43.391
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP GÜLTEKİN
%0.42|233
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL KUTLUCA
%0.62|615
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET METİN DURSUN
%0.26|132
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA EKİM TERZİOĞLU
%0.76|539
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN ÇELİK
%2.01|22.623
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.93
ABDULKADİR KARADUMAN
%3.38|40.069
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SUNAR
%0.99|1.361
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.58
%0|0
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ KILIÇ
%0.43|1.627
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.95
SONER ÇONTAR
%0.44|4.656
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %96.00
CEBRAİL TÜMENCİ
%0.30|1.852
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN BOZ
%1.02|460
0 0 0/6 1/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERVE IŞIK
%0.48|310
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT GÜNGÖRDÜ
%1.00|791
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT DUYAR
%0.66|2.993
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KILIÇ
%1.33|1.478
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET YILDIZ
%2.84|1.551
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
ÖMER ABDULLAH AYHAN
%12.39|74.836
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0|0
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RESUL BEBE
%0.81|7.266
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN BAYAR
%0.64|477
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARBAROS BALTACI
%0.63|191
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT SANSUR
%0.37|141
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ KILIÇ
%0.81|1.469
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0|0
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM IŞIK
%1.08|918
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
RECEP YAKUPHAN
%2.38|10.851
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED NEDİM SADAK
%0.08|13
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN YAVUZ ACAR
%0.63|838
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZAY İLHAN
%0.66|2.918
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL KORKMAZ
%0.84|494
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA KOÇAK
%1.22|575
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM DERELİ
%1.49|827
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.76
%0.91|10.401
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.00|11.814
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.96|4.236
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.39|2.765
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.76|1.678
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.71|1.508
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.75|24.604
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.66|9.548
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.65|320
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.87|919
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.83
%0.46|3.084
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.95|7.501
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.30|2.818
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.44|3.958
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.57|1.476
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.04|1.414
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.21|1.469
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.83|4.468
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.58|3.066
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%1.27|2.121
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.40|42.967
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.42|1.494
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.00|1.209
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.26|3.963
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.33|2.083
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %99.32
%0.83|5.841
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.55|3.714
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.36
%0.64|1.657
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.85|14.691
0 0 0/11 1/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.42|1.855
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.70
%2.09|7.286
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.87
%0.59|3.159
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.23|11.252
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.60|4.507
0 0 1/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %94.56
%1.59|1.142
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.45|599
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %99.85
%1.49|11.542
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.08|79
0 0 0/4 1/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.14|2.916
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.97|83.769
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.66
%0.44|11.536
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.01|5.825
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.60
%1.75|2.461
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.38|2.057
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|266
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.15|2.785
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.53
%3.83|29.138
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.70|537
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.97|1.538
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.36|850
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.03|1.385
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.88|31.904
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.91
%3.06|36.032
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.90|6.614
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.39|5.301
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.50
%2.12|18.827
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.71|2.665
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.75
%0.55|5.702
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.54
%0.40|2.385
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %99.49
%1.03|1.697
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.87|1.585
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.37|2.870
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.07|4.814
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.84
%0.92|2.693
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.21|6.491
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%5.31|31.847
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.46|11.347
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.98
%1.07|9.374
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %94.73
%0.60|860
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %99.51
%1.56|2.158
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.21|518
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%1.02|3.629
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.27|1.772
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.98|3.624
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.09|18.466
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.20|101
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.69|1.568
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.54|2.365
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%1.25|1.878
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.94|2.244
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.89|6.791
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı