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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:10
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%39.39
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 288
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%24.75
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%30.39 4
İL GENEL MECLİSİ
%34.97
Kocaeli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %5.70
OSMAN ANIL ACURMAN 462 %12.98 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %8.78
MUHARREM GÖKÇE 1619 %23.45 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %7.10
SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN 2716 %31.27 Detay
DERİNCE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.15
SERTİF GÖKÇE 1584 %46.07 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %6.31
YAKUP TÖRK 159 %10.95 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0.80
0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %4.44
ÖZGÜR YILMAZ 1433 %34.10 Detay
İZMİT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.61
FATMA KAPLAN HÜRRİYET 4161 %40.49 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %17.88
SERKAN AÇIKGÖZ 590 %11.27 Detay
KARAMÜRSEL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %44.74
AHMET ÇALIK 6324 %45.48 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %3.76
NİLAY MERTTÜRK 908 %32.41 Detay
KÖRFEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %6.77
TAYFUN BALIKÇI 2309 %38.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı