|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %5.70
|OSMAN ANIL ACURMAN
|462
|%12.98
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %8.78
|MUHARREM GÖKÇE
|1619
|%23.45
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %7.10
|SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
|2716
|%31.27
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %4.15
|SERTİF GÖKÇE
|1584
|%46.07
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %6.31
|YAKUP TÖRK
|159
|%10.95
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0.80
|0
|%0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %4.44
|ÖZGÜR YILMAZ
|1433
|%34.10
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %4.61
|FATMA KAPLAN HÜRRİYET
|4161
|%40.49
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %17.88
|SERKAN AÇIKGÖZ
|590
|%11.27
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %44.74
|AHMET ÇALIK
|6324
|%45.48
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %3.76
|NİLAY MERTTÜRK
|908
|%32.41
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %6.77
|TAYFUN BALIKÇI
|2309
|%38.49
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