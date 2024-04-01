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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%50.73 6
İL GENEL MECLİSİ
%25.26
Afyonkarahisar Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK GÖNÜLLÜ 1399 %41.27 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZAKTAN 1109 %41.03 Detay
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MARİYE BUSE NAZ ANASIZ 2267 %12.49 Detay
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SELVİ 788 %8.84 Detay
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL TAYLAN 1608 %40.55 Detay
DİNAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL TOPÇU 7727 %48.48 Detay
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ CAN 1739 %15.36 Detay
EVCİLER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BERRİN UĞURLU 1136 %50.09 Detay
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YİĞİT 22 %1.44 Detay
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNAY TÜRKMEN 910 %33.51 Detay
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURCU KÖKSAL 68072 %50.73 Detay
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA DOĞRU 703 %3.63 Detay
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENDER OĞUZ 236 %9.41 Detay
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAHRAMAN 1070 %12.24 Detay
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
UÇAR HURMA 693 %20.56 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RÜŞTÜ ÖNEY 386 %18.63 Detay
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT DEMİREL 16 %0.92 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇETİNÖZ 31 %1.54 Detay
BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÖKTAŞ 59 %2.64 Detay
ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURAN ALBAYRAK 35 %1.27 Detay
ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS ERUSLU 33 %2.04 Detay
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇİMEN 259 %27.55 Detay
DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YILDIZ 530 %31.97 Detay
DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESER KESKİN 18 %0.45 Detay
DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ PANCAR 1152 %24.30 Detay
FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN KOÇ 847 %42.76 Detay
GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM YILMAZ 17 %1.07 Detay
GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SATILMIŞ 36 %1.62 Detay
GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE ÖNDER 30 %2.05 Detay
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ÇETİNKAYA 203 %4.47 Detay
KARAADİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ŞAHİN 946 %53.87 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AVCI 17 %1.05 Detay
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DENİZ BARLAK 17 %0.92 Detay
KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DALYAN 15 %0.72 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEYLAN KOCATÜRK 30 %2.29 Detay
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FETHİ KIZILASLAN 235 %20.80 Detay
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SÜRGÜ 38 %1.54 Detay
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİBEL ÖZEN TAŞKIN 22 %1.12 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ KOÇKAN 102 %4.42 Detay
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER KOCAER 23 %1.42 Detay
YEŞİLÇİFTLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEVRİM ÖLMEZ 717 %45.90 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı