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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:10
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.61
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 333
  • Kazandığı Belde Sayısı 34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%56.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%15.95 4
İL GENEL MECLİSİ
%24.82
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.80
BAYRAM GÖRÜR 970 %7.51 Detay
ALTINORDU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %42.11
ULAŞ TEPE 25773 %48.79 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %85.48
TEYFİK GÜLEY 1135 %11.00 Detay
ÇAMAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %67.65
LEYLA ÇITIR 1511 %28.58 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %53.66
EMİN EKİN 69 %1.51 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %75.00
İSA YURT 89 %1.43 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %64.17
AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU 13827 %32.25 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.47
MUSTAFA KARAAHMETOĞLU 2871 %18.07 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %67.86
UĞUR CÖRÜT 1512 %34.45 Detay
GÜRGENTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %78.00
CEMİL ÇOŞKUN 4492 %53.20 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %49.09
HASAN ÇALIK 742 %18.26 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA OKUTAN 848 %15.85 Detay
KABATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %86.11
BÜLENT GÜNEY 2192 %35.65 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %78.21
HAKAN BAYIR 99 %0.79 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %57.14
ŞENOL ÖZDEN 1147 %11.74 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %91.57
OLGAY ÜNALAN 2586 %31.77 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %96.55
FARUK PİROĞLU 7415 %37.99 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %94.87
BÜLENT AKSOY 4740 %32.53 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %58.42
CUMHUR ÖZTÜRK 3395 %8.00 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı