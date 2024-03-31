|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.80
|BAYRAM GÖRÜR
|970
|%7.51
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %42.11
|ULAŞ TEPE
|25773
|%48.79
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %85.48
|TEYFİK GÜLEY
|1135
|%11.00
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %67.65
|LEYLA ÇITIR
|1511
|%28.58
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %53.66
|EMİN EKİN
|69
|%1.51
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %75.00
|İSA YURT
|89
|%1.43
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %64.17
|AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU
|13827
|%32.25
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %96.47
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|2871
|%18.07
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %67.86
|UĞUR CÖRÜT
|1512
|%34.45
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %78.00
|CEMİL ÇOŞKUN
|4492
|%53.20
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %49.09
|HASAN ÇALIK
|742
|%18.26
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA OKUTAN
|848
|%15.85
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %86.11
|BÜLENT GÜNEY
|2192
|%35.65
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %78.21
|HAKAN BAYIR
|99
|%0.79
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ŞENOL ÖZDEN
|1147
|%11.74
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %91.57
|OLGAY ÜNALAN
|2586
|%31.77
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %96.55
|FARUK PİROĞLU
|7415
|%37.99
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %94.87
|BÜLENT AKSOY
|4740
|%32.53
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %58.42
|CUMHUR ÖZTÜRK
|3395
|%8.00
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