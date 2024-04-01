|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET ALBAYRAK
|6130
|%37.45
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL TINAZ
|288
|%5.72
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMİ GÜRGEN
|296
|%3.97
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇEKİÇ
|222
|%3.75
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER YILDIRIM
|380
|%6.19
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT ÇELİKEL
|13711
|%13.37
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER ATASOY
|78
|%3.85
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
|EMİNE SATILMIŞ
|41
|%1.35
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA OCAK
|89
|%3.05
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