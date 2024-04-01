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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:15
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.52
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 336
  • Kazandığı Belde Sayısı 47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%95.95
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%54.98 11
İL GENEL MECLİSİ
%49.69
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %68.25
TAMER MANDALİNCİ 42963 %58.07 Detay
DALAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.16
SEZER DURMUŞ 16701 %57.65 Detay
DATÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %98.53
AYTAÇ KURT 7219 %45.77 Detay
FETHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %64.90
ALİM KARACA 29775 %45.96 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAFFET KARABIYIK 2903 %38.53 Detay
KÖYCEĞİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.30
ALİ ERDOĞAN 15035 %60.35 Detay
MARMARİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.90
ACAR ÜNLÜ 23689 %44.98 Detay
MENTEŞE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.47
GONCA KÖKSAL 36377 %53.36 Detay
MİLAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.54
FEVZİ TOPUZ 43556 %50.15 Detay
ORTACA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.26
EVREN TEZCAN 15992 %46.84 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %97.27
ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN 9480 %23.16 Detay
ULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.94
MEHMET CANER 9999 %57.80 Detay
YATAĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %37.12
MESUT GÜNAY 6063 %52.56 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı