|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %68.25
|TAMER MANDALİNCİ
|42963
|%58.07
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %99.16
|SEZER DURMUŞ
|16701
|%57.65
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %98.53
|AYTAÇ KURT
|7219
|%45.77
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %64.90
|ALİM KARACA
|29775
|%45.96
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAFFET KARABIYIK
|2903
|%38.53
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %96.30
|ALİ ERDOĞAN
|15035
|%60.35
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %96.90
|ACAR ÜNLÜ
|23689
|%44.98
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %96.47
|GONCA KÖKSAL
|36377
|%53.36
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %94.54
|FEVZİ TOPUZ
|43556
|%50.15
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %99.26
|EVREN TEZCAN
|15992
|%46.84
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %97.27
|ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN
|9480
|%23.16
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ULA
Açılan Sandık Oranı %94.94
|MEHMET CANER
|9999
|%57.80
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %37.12
|MESUT GÜNAY
|6063
|%52.56
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