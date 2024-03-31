60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 324
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.91 4
İL GENEL MECLİSİ
%31.09
Gaziantep Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %54.95
HÜSEYİN KILIÇ 1821 %20.85 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %66.05
OKAN ÖZTÜRK 6034 %28.00 Detay
KARKAMIŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %76.09
MUSTAFA GÜZEL 2213 %55.09 Detay
NİZİP Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %41.74
ALİ DOĞAN 10641 %38.01 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %55.24
MUSTAFA ÇETİN 300 %2.75 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %70.08
AHMET BOZGEYİK 2598 %19.73 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %31.74
ARKIN BEREKETOĞLU 28891 %23.72 Detay
ŞEHİTKAMİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.26
UMUT YILMAZ 90975 %40.22 Detay
YAVUZELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.95
BEKİR SAKAR 3203 %35.11 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı