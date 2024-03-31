|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %54.95
|HÜSEYİN KILIÇ
|1821
|%20.85
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %66.05
|OKAN ÖZTÜRK
|6034
|%28.00
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %76.09
|MUSTAFA GÜZEL
|2213
|%55.09
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %41.74
|ALİ DOĞAN
|10641
|%38.01
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %55.24
|MUSTAFA ÇETİN
|300
|%2.75
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %70.08
|AHMET BOZGEYİK
|2598
|%19.73
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %31.74
|ARKIN BEREKETOĞLU
|28891
|%23.72
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %66.26
|UMUT YILMAZ
|90975
|%40.22
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %80.95
|BEKİR SAKAR
|3203
|%35.11
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