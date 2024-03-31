|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %82.11
|VAHAP AKAY
|37487
|%45.62
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %38.89
|AHMET SARIKURT
|29460
|%49.70
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %60.26
|RASİM YÜKSEL
|10261
|%40.02
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %62.00
|TUNCER BAŞOĞLU
|6657
|%50.84
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %31.67
|İRFAN MANDALI
|7846
|%33.23
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %65.62
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|11035
|%48.63
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %52.00
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|2896
|%30.94
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %34.57
|VAROL TÜREL
|3467
|%57.08
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %25.76
|ABDÜL TAŞYASAN
|5008
|%63.86
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %52.08
|ALPAY VAR
|4522
|%38.91
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %41.84
|VOLKAN NALLAR
|27316
|%53.67
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