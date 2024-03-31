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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:10
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.61
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 333
  • Kazandığı Belde Sayısı 34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%56.61
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%50.03 8
İL GENEL MECLİSİ
%47.28
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %82.11
VAHAP AKAY 37487 %45.62 Detay
ÇORLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %38.89
AHMET SARIKURT 29460 %49.70 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %60.26
RASİM YÜKSEL 10261 %40.02 Detay
HAYRABOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %62.00
TUNCER BAŞOĞLU 6657 %50.84 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %31.67
İRFAN MANDALI 7846 %33.23 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %65.62
NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK 11035 %48.63 Detay
MARMARAEREĞLİSİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %52.00
MUSTAFA ONUR BOZKURTER 2896 %30.94 Detay
MURATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %34.57
VAROL TÜREL 3467 %57.08 Detay
SARAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %25.76
ABDÜL TAŞYASAN 5008 %63.86 Detay
ŞARKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %52.08
ALPAY VAR 4522 %38.91 Detay
SÜLEYMANPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %41.84
VOLKAN NALLAR 27316 %53.67 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı