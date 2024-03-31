|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %60.00
|MEHMET SALMAN KORUÇİ
|252
|%9.07
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %62.07
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %73.55
|CÜNEYT ÖZBEK
|259
|%1.12
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %65.79
|ABDULSELAM ALAN
|113
|%2.03
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %31.64
|UĞUR TAŞKENT
|286
|%2.71
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN SINMAZ
|0
|%0
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
|0
|%0
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %54.55
|SERDAR KAYA
|96
|%6.92
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