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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 22
  • Kazandığı İlçe Sayısı 324
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.33
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %60.00
MEHMET SALMAN KORUÇİ 252 %9.07 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %62.07
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %73.55
CÜNEYT ÖZBEK 259 %1.12 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %65.79
ABDULSELAM ALAN 113 %2.03 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %31.64
UĞUR TAŞKENT 286 %2.71 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN SINMAZ 0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %54.55
SERDAR KAYA 96 %6.92 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı