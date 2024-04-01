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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.60
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET REŞİT ÖNAL 47 %0.65 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT KELEŞ 157 %1.15 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM ŞİPALLI 97 %0.73 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEZAİL AKTAŞ 823 %12.73 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM SOYUGÜZEL 480 %2.06 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN YOL 91 %6.11 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
DARA TOPAL 642 %1.78 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BAKIR AYDEMİR 122 %5.28 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN KANLİBAŞ 16 %1.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı