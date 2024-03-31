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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:40
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.14
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 41
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%77.94
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.13 7
İL GENEL MECLİSİ
%52.07
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %98.59
NURAY ÖNER POLAT 8389 %45.71 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
MEHMET ŞENAY 154 %12.79 Detay
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BALCI 143 %25.13 Detay
LÜLEBURGAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %65.67
MURAT GERENLİ 23949 %48.31 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %81.00
MEHMET SİYAM KESİMOĞLU 16888 %40.13 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.00
COŞKUN ÜRKMEZ 141 %29.94 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER ÖZER 3181 %44.74 Detay
VİZE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %75.68
ERCAN ÖZALP 3008 %41.32 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
MUSTAFA ALTINTAŞ 242 %42.09 Detay
ALPULLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.14
ORHAN SALTIK 482 %52.00 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %81.25
ERTUĞRUL ÇAMLICA 1666 %47.17 Detay
BÜYÜKMANDIRA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
ALAATTİN BURAK DOĞAN 692 %46.82 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN KARABULUT 0 %0 Detay
EVRENSEKİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİROL ÖZBAY 1170 %54.04 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR IŞIK 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHABETTİN VARDAR 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT YAKUT 0 %0 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK İN 0 %0 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
NEŞE ÇEVİKBAŞ 0 %0 Detay
KIYIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZEN 1052 %63.41 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÇALLI 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı