|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %98.59
|NURAY ÖNER POLAT
|8389
|%45.71
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MEHMET ŞENAY
|154
|%12.79
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BALCI
|143
|%25.13
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %65.67
|MURAT GERENLİ
|23949
|%48.31
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %81.00
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|16888
|%40.13
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %40.00
|COŞKUN ÜRKMEZ
|141
|%29.94
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER ÖZER
|3181
|%44.74
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %75.68
|ERCAN ÖZALP
|3008
|%41.32
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|MUSTAFA ALTINTAŞ
|242
|%42.09
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ORHAN SALTIK
|482
|%52.00
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|ERTUĞRUL ÇAMLICA
|1666
|%47.17
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ALAATTİN BURAK DOĞAN
|692
|%46.82
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN KARABULUT
|0
|%0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİROL ÖZBAY
|1170
|%54.04
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR IŞIK
|0
|%0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHABETTİN VARDAR
|0
|%0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT YAKUT
|0
|%0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK İN
|0
|%0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|NEŞE ÇEVİKBAŞ
|0
|%0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖZEN
|1052
|%63.41
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇALLI
|0
|%0
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