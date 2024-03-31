|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %4.55
|MUSTAFA DURSUN
|133
|%56.36
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %41.18
|İBRAHİM MARZIOĞLU
|409
|%6.72
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %32.42
|FARUK KÜRKCÜ
|469
|%4.15
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %27.27
|ŞEREF GÜLESER
|435
|%50.82
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %88.57
|KADİR ADANIR
|331
|%4.63
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %60.76
|AYŞE KENDİR
|179
|%1.79
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %8.51
|MUSTAFA YILDIZ
|2380
|%14.36
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %8.36
|ÖZGÜR ALÇI
|3635
|%14.65
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|İRFANİYE ALMAZ
|74
|%8.15
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %26.95
|DENİZ YAĞAN
|1047
|%34.78
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %49.02
|MURAT ÖZCAN
|1028
|%18.43
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %29.41
|ÖMER FARUK EROĞLU
|947
|%70.10
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %15.83
|HACI İBRAHİM YILDIRIM
|2189
|%16.25
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %33.73
|0
|%0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %12.12
|MEHMET ACARBAŞ
|41
|%1.68
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %51.02
|DENİZ ONAÇ
|213
|%4.41
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