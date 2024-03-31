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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:00
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%38.82
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 318
  • Kazandığı Belde Sayısı 26
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%38.17
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%13.60 4
İL GENEL MECLİSİ
%15.38
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %4.55
MUSTAFA DURSUN 133 %56.36 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %41.18
İBRAHİM MARZIOĞLU 409 %6.72 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %32.42
FARUK KÜRKCÜ 469 %4.15 Detay
FELAHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %27.27
ŞEREF GÜLESER 435 %50.82 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %88.57
KADİR ADANIR 331 %4.63 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %60.76
AYŞE KENDİR 179 %1.79 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %8.51
MUSTAFA YILDIZ 2380 %14.36 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %8.36
ÖZGÜR ALÇI 3635 %14.65 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
İRFANİYE ALMAZ 74 %8.15 Detay
PINARBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %26.95
DENİZ YAĞAN 1047 %34.78 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %49.02
MURAT ÖZCAN 1028 %18.43 Detay
SARIZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %29.41
ÖMER FARUK EROĞLU 947 %70.10 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %15.83
HACI İBRAHİM YILDIRIM 2189 %16.25 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %33.73
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %12.12
MEHMET ACARBAŞ 41 %1.68 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %51.02
DENİZ ONAÇ 213 %4.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı