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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:45
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.65
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.78
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%28.44 2
İL GENEL MECLİSİ
%26.11
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KALYONCU 20809 %29.02 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN DİLBER 1487 %5.73 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SUNGUR 564 %2.85 Detay
BEŞİKDÜZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN CAHİT ERDEM 4901 %34.16 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR ÇOBAN 3433 %33.37 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM ÇİMEN 865 %9.25 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABİDİN ÇELİK 3371 %37.00 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
POLAT KUMBASAR 125 %3.91 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA TURAN 6729 %36.92 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL SARAL 895 %3.60 Detay
ORTAHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KAYA 81943 %49.53 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAYRAM 291 %3.35 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AKSOY 1601 %10.78 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TOKGÖZ 1069 %11.58 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı