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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:15
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 341
  • Kazandığı Belde Sayısı 43
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%84.32
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%48.30 2
İL GENEL MECLİSİ
%23.31
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %76.92
ERFAİN TEKİN 510 %30.45 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NERMİN GÜNEY 42 %2.40 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SATILMIŞ SARIKAYA 1652 %44.14 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %87.50
MURAT KARABURUK 265 %15.56 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN KILIÇ 461 %24.84 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EŞREF MUTLU 2099 %30.68 Detay
DADAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN YANIK 700 %36.65 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİFE TÜRKMEN 85 %2.56 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ŞENTÜRK 102 %13.78 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZKAN 58 %4.07 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
EROL SAĞLIK 102 %5.91 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %89.29
CEMAL İLYASOĞLU 418 %8.42 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ 430 %27.60 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.74
HASAN BALTACI 25101 %48.30 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUBİLAY ÇETİNKAYA 14 %0.77 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE AYDOĞAN 71 %6.18 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA GÜNEY 76 %3.52 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %97.50
UFUK CAR 874 %9.57 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %96.05
TUĞÇE KEFELİ 1298 %7.63 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı