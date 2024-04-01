|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %76.92
|ERFAİN TEKİN
|510
|%30.45
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NERMİN GÜNEY
|42
|%2.40
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SATILMIŞ SARIKAYA
|1652
|%44.14
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %87.50
|MURAT KARABURUK
|265
|%15.56
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN KILIÇ
|461
|%24.84
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EŞREF MUTLU
|2099
|%30.68
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN YANIK
|700
|%36.65
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİFE TÜRKMEN
|85
|%2.56
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ŞENTÜRK
|102
|%13.78
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZKAN
|58
|%4.07
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|EROL SAĞLIK
|102
|%5.91
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %89.29
|CEMAL İLYASOĞLU
|418
|%8.42
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
|430
|%27.60
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %80.74
|HASAN BALTACI
|25101
|%48.30
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUBİLAY ÇETİNKAYA
|14
|%0.77
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE AYDOĞAN
|71
|%6.18
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA GÜNEY
|76
|%3.52
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %97.50
|UFUK CAR
|874
|%9.57
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %96.05
|TUĞÇE KEFELİ
|1298
|%7.63
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