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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 03:45
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.65
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%98.78
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.80 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.00
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GENCO ÖZEL 18 %0.31 Detay
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HABİP ARAS 27 %0.71 Detay
HASANKEYF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT TUTUŞ 1260 %49.30 Detay
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET BARLIK 1896 %13.97 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SÜNÜK 3409 %1.80 Detay
SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
SIRRI TAŞDEMİR 1186 %16.72 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
YUSUF BULUT 4 %0.27 Detay
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
FERHAT SAKIK 61 %7.17 Detay
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YALÇIN KAYA 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER DERİNTEKİN 0 %0 Detay
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı