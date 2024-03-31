|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AMASRA
Açılan Sandık Oranı %70.59
|RECAİ ÇAKIR
|1311
|%47.67
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KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %66.67
|UĞUR GÜNEŞ
|394
|%51.17
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %92.06
|MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA
|20413
|%51.86
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ULUS
Açılan Sandık Oranı %50.00
|SABRİ AKTAŞ
|276
|%24.84
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MEHMET ŞAHİN
|49
|%10.89
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HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|İBRAHİM AKGÜN
|30
|%3.89
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KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %33.33
|MELİHA OKUTAY
|236
|%16.11
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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