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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:00
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 15
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 333
  • Kazandığı Belde Sayısı 38
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%69.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%51.86 3
İL GENEL MECLİSİ
%32.89
Bartın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %70.59
RECAİ ÇAKIR 1311 %47.67 Detay
KURUCAŞİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
UĞUR GÜNEŞ 394 %51.17 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %92.06
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA 20413 %51.86 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %50.00
SABRİ AKTAŞ 276 %24.84 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %33.33
MEHMET ŞAHİN 49 %10.89 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %57.14
İBRAHİM AKGÜN 30 %3.89 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %33.33
MELİHA OKUTAY 236 %16.11 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı