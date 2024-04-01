BBP SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.31
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BESİRİ ATCİ
|
%0.48|497
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAMER KAYIŞOĞLU
|
%0.30|407
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KESKİN
|
%0.59|294
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.72
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.83
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN ÇOBAN
|
%0.20|22
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATAKAN ÖZBAYRAK
|
%0.50|72
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.21
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜRŞAT TURGUT
|
%0.57|107
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN MUSLU
|
%1.04|370
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET TAŞKIN
|
%0.57|283
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.99
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT İŞBİLİR
|
%0.21|165
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.94
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİL GÜN
|
%0.10|96
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.44
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.62
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KISACIK
|
%0.28|180
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACI İSMAİL ŞAHİN
|
%1.08|174
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.14
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.63
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.09
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMİN YILMAZ
|
%0.32|316
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLFERE HASTÜRK
|
%0.27|140
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.76
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.01
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.77
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %95.05
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %95.45
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.68
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %99.08
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM UZUN
|
%43.31|78.154
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAHVECİ
|
%0.48|640
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.58
|
%2.06|23.250
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.46|4.314
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.09|4.804
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.69|1.373
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.01|4.436
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.39|828
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.05
|
%1.30|42.052
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.77
|
%0.87|12.527
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.25|125
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
|
%0.73|775
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %98.76
|
%0.18|1.162
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.80
|
%0.53|4.167
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|404
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.28|781
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.00|415
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.27|1.729
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.77|940
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.58
|
%2.00|3.138
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%3.13|6.091
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.74
|
%0.54|908
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
|
%0.27|4.759
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|
%0.54|1.903
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.31|372
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.22|3.843
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.66
|
%2.06|12.891
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.97
|
%0.18|1.300
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.92|2.203
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.18
|
%0.13|327
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.10|6.371
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.12|1.467
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.44
|
%5.09|17.656
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.48
|
%1.28|6.633
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.93
|
%1.26|11.466
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.96|2.714
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %93.20
|
%1.54|1.082
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.61|816
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.86
|
%1.45|11.095
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.72|1.747
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.33|846
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.44
|
%0.43|37.343
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.80
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.15|12.403
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.34
|
%0.34|478
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.06|91
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.19|249
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%0.59|1.428
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.15
|
%4.09|31.078
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.47|363
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.36|2.165
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %99.00
|
%0.50|1.180
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.53|3.390
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.76
|
%3.21|37.728
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.40|4.894
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.63|6.213
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.83
|
%0.88|7.804
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.90
|
%0.25|931
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.23
|
%0.46|4.794
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.40
|
%0.01|52
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %98.07
|
%0.29|471
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.82|3.308
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.65|5.530
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.03|4.625
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.76
|
%1.63|4.754
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%2.39|4.827
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
|
%8.54|51.096
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
|
%2.00|15.480
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.71
|
%1.22|10.715
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %91.86
|
%0.41|566
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.53
|
%1.28|1.739
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.37|903
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
|
%26.23|93.192
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.78
|
%0.54|3.484
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%1.67|6.199
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.91
|
%1.39|6.267
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.41|205
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.63|1.426
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.42|1.832
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%0.28|419
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.85
|
%2.43|5.828
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%0.39|1.406
|