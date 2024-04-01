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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:00
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.59
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BTP SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %98.26
MELEK ÇATALBAŞ
%0.14|1.641
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT GEZER
%0.27|277
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÖZÇAM
%0.13|176
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN BOZDOĞAN
%0.23|112
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAHİT BELGE
%0.46|531
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ CONKAR
%0.21|132
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.72
%0|0
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.82
MEHMET İLTEBER BAHADIR
%0.36|5.243
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OZAN KAYA
%0.26|29
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ KESKİN
%0.28|40
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %99.14
SEÇİL MUMCUOĞLU
%0.27|1.829
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.92
ARİF DENİZ
%0.24|1.934
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN ARDIÇ
%0.19|82
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ŞAHİN
%0.27|502
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SABRİ ÇELİK
%0.15|28
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALTIN
%0.26|92
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH AY
%0.19|86
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERTCAN ERİBOL
%0.44|102
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.75
MUSTAFA YAĞCI
%0.40|403
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRECAN ERÇİN
%0.26|128
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.99
HASAN AYDIN
%0.17|3.116
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE KOCABIYIK
%0.09|70
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KÖROĞLU
%0.13|55
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA PAK
%0.34|461
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.81
TURGAY URGAN
%0.17|1.052
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.89
ŞEYHMUS ELÇİ
%0.19|1.388
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ATASEVEN
%0.24|244
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM ÖZCAN
%0.10|103
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED TAHA OMAÇ
%0.17|293
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN KÜÇÜK
%1.01|758
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.44
AZİZ KARACA
%0.29|1.006
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.62
FAHRİ GÜRGENBURAN
%0.17|897
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.98
ÖMER FARUK BOZTEPE
%0.31|2.875
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
%0.28|185
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTAÇ GÜNDÜZ
%0.12|19
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN SEVGİ
%0.18|53
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GÜL
%0.22|1.694
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ASANOĞLU
%0.37|181
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
%0.16|206
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.89
CİHAN ERDOĞANYILMAZ
%0.10|8.842
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %99.09
YÜKSEL ODABAŞI
%0.30|7.797
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %99.96
ALİ TÜRK
%0.39|2.264
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FURKAN AYDIN
%0.25|153
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN KAPLAN
%0.24|224
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALİP BORA
%0.42|190
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %98.89
MURAT GÜLEN
%0.23|148
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.09
BATTAL ÇETİNE
%0.33|2.490
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALAİDDİN ÖZKAR
%0.50|279
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TONBAZ
%0.16|155
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT ELİFBAŞ
%0.39|198
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÖZHAN
%0.15|103
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.98
MUHARREM CAN
%0.31|3.490
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.72
HASAN ÖZTÜRK
%0.29|3.395
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALİP AY
%0.20|271
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ŞİRECİ
%0.17|648
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %99.01
AYHAN BAŞ
%0.17|1.451
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.85
ARZEN ARAS GÜLER
%0.19|720
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.71
GARİP CAN COŞKUN
%0.17|1.771
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.71
ÖZNUR ATAYETER
%0.21|1.293
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %95.00
AHMET KADİR AKTACİR
%0.48|209
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
IŞIL ÖZDEMİR
%0.13|82
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİMMET GÖKTAŞ
%0.08|63
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER BELEN
%0.17|798
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPARSLAN KAYA
%0.59|657
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN PEÇE
%0.32|175
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.92
EROL SAK
%0.37|2.243
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
LİSAN YOLAY
%0.28|2.163
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.57
MUZAFER YAĞMUR
%0.11|954
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %99.08
EMİR KAPLAN
%0.34|254
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL ŞENSOY
%0.35|106
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULMUTTALİP ÖRPEK
%0.39|148
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ KILINÇ
%0.22|390
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.85
İLYAS SABANCI
%0.17|1.121
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA MUMCUOĞLU
%0.11|96
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.96
ÖMER TURAN
%0.97|4.432
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN GEYİK
%0.64|108
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN UĞUR
%0.15|208
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.92
ZEYNEP SELİM KELEŞ
%0.30|1.324
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ MEMİŞ
%0.25|148
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYZANUR KONUK
%0.10|45
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN ORAL
%0.13|72
0 0 0/8 0/17
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %97.25
%0.35|3.920
0 0 0/15 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|1.102
0 0 0/9 0/14
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|1.095
0 0 0/18 0/42
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.74|1.474
0 0 0/8 0/4
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.48|1.060
0 0 0/8 0/14
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.35|748
0 0 0/7 0/1
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %99.03
%0.31|10.072
0 0 0/25 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %99.77
%0.45|6.483
0 0 0/19 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.55|268
0 0 0/6 0/1
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %99.70
%0.45|479
0 0 0/9 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %98.66
%0.38|2.510
0 0 0/17 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %99.77
%0.36|2.875
0 0 0/20 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.42|515
0 0 0/4 0/4
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|904
0 0 0/6 0/5
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.22|90
0 0 0/3 0/2
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.42|577
0 0 0/8 0/3
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.34|408
0 0 0/8 0/3
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %99.37
%0.54|843
0 0 0/7 0/6
BOLU
Açılan Sandık Oranı %99.90
%0.38|738
0 0 0/9 0/3
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %99.74
%0.34|561
0 0 0/11 0/4
BURSA
Açılan Sandık Oranı %99.97
%0.46|8.134
0 0 0/17 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %99.82
%0.29|1.010
0 0 0/12 0/11
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.30|358
0 0 0/12 0/5
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.40|1.242
0 0 0/14 0/2
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
%0.45|2.817
0 0 0/19 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %98.87
%0.24|1.669
0 0 0/17 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.35|831
0 0 0/8 0/2
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %99.18
%0.26|658
0 0 0/9 0/7
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|1.002
0 0 0/11 0/9
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.89|1.159
0 0 0/9 0/6
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %99.44
%0.32|1.096
0 0 0/20 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %96.48
%0.36|1.873
0 0 0/14 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %99.93
%0.45|4.151
0 0 0/9 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.44|1.230
0 0 0/16 0/8
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %92.86
%0.21|148
0 0 0/6 0/8
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.49|653
0 0 0/5 0/3
HATAY
Açılan Sandık Oranı %98.63
%0.36|2.726
0 0 0/15 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.50|508
0 0 0/4 0/3
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.40|1.022
0 0 0/13 0/9
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %99.37
%0.32|27.618
0 0 0/39 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %98.75
%0.37|9.517
0 0 0/30 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.57|3.292
0 0 0/11 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %99.34
%0.67|934
0 0 0/6 0/1
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.50|748
0 0 0/6 0/5
KARS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.70|935
0 0 0/8 0/1
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %99.59
%0.59|1.411
0 0 0/20 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %99.15
%0.38|2.920
0 0 0/16 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.37|1.048
0 0 0/4 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.25|403
0 0 0/9 0/2
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %98.70
%0.85|1.992
0 0 0/8 0/13
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.41|555
0 0 0/7 0/3
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %99.94
%0.47|5.232
0 0 0/12 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %99.74
%0.29|3.397
0 0 0/31 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.31|1.065
0 0 0/13 0/15
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.50|1.912
0 0 0/13 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %98.67
%0.33|2.903
0 0 0/17 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.29|1.089
0 0 0/10 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %99.14
%0.43|4.401
0 0 0/13 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %94.02
%0.41|2.422
0 0 0/13 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %97.45
%0.57|923
0 0 0/6 0/17
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.33|600
0 0 0/8 0/15
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.46|967
0 0 0/6 0/23
ORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|1.654
0 0 0/19 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %99.76
%0.53|1.564
0 0 0/7 0/7
RİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.56|1.139
0 0 0/12 0/6
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %99.96
%0.53|3.171
0 0 0/16 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %99.95
%0.60|4.659
0 0 0/17 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %99.48
%0.18|1.588
0 0 0/13 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %91.86
%0.37|515
0 0 0/7 0/5
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %98.17
%0.50|677
0 0 0/9 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.53|1.297
0 0 0/7 0/12
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %99.92
%0.39|1.395
0 0 0/17 0/7
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.33|2.106
0 0 0/11 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.28|1.053
0 0 0/12 0/26
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %99.91
%1.50|6.779
0 0 0/18 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.84|423
0 0 0/8 0/1
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.37|842
0 0 0/6 0/5
VAN
Açılan Sandık Oranı %99.88
%0.39|1.709
0 0 0/13 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %99.85
%0.26|390
0 0 0/6 0/8
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %99.78
%0.24|578
0 0 0/14 0/22
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.32|1.152
0 0 0/8 0/17
Kaynak: Anadolu Ajansı